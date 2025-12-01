El grupo musical Algareplena presenta su nuevo sencillo, “Pa’ los Dolores”, una colaboración con la reconocida banda de cumbia y rock Los Chinchillos del Caribe.

El tema combina dos géneros emblemáticos de nuestra cultura latina, plena urbana y cumbia, “creando un sonido vibrante, bailable y lleno de sabor, con la esencia que caracteriza a Algareplena”, destaca el comunicado de prensa.

El video oficial, producido por Jonuel García, dirigido por José Grillete y filmado en la EDP University, recinto de Manatí, se estrenó en noviembre en YouTube.

“Nos enfocamos en una atmósfera visual descriptiva de emociones para dejarle saber a nuestro público que la música es la cura para todos nuestros dolores; además de llevar alegría, queremos que la gente adopte el tema para cualquiera de los dolores de su diario vivir. Que si te sientes alegre lo cantes, y si te sientes triste, también sea un bálsamo”, expresó por escrito Jonuel García Olivo, director musical del grupo.

PUBLICIDAD

Por su parte, Rayo vocalista principal y líder de Los Chinchillos del Caribe, destacó: “Componer esta canción y colaborar con Algareplena es un honor y un paso positivo para llevar nuestro sonido y nuestras raíces a nuevos oídos. Unimos nuestra música autóctona con la sazón cumbiosa, la picardía y el sabor que nos define”.

“Pa’ los Dolores” está disponible en todas las plataformas digitales.

Algareplena continúa posicionándose como uno de los grupos más influyentes del género, “tras el éxito de “Ella Baila” y “La Tapita”, ambos alcanzando el #1 en la radio de Puerto Rico y entrando en los Billboard Latin Charts”, resalta la comunicación escrita.

Los Chinchillos del Caribe celebran su nueva etapa musical con “Tirijala”, un álbum cargado de energía tropical, lanzado bajo el sello Welldone Music del reconocido reguetonero Jowell, disponible en todas las plataformas digitales.