Con la llegada de la época navideña, es frecuente que las familias pongan arbolitos, bombillitas y toda clase de decoraciones alusivas a la festiva temporada, y también es habitual que la gente se reúna a celebrar, pero todo eso podría terminar en un mal momento si no se toman las debidas precauciones para evitar que ocurran accidentes que desemboquen en incendios.

En ese sentido, el inspector José Ayala, director de educación a la comunidad del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, exhortó a la población a seguir una serie de importantes recomendaciones para asegurarse de que no haya incidentes que lamentar en el hogar.

¿Qué debo hacer?

En primer lugar, el experto recomendó verificar cuidadosamente las luces que vaya a colocar, así como sus cables, y asegurarse que no estén dañados.

“Es importante que cuando vayan a decorar verifiquen las luces, cuáles son sus condiciones, que no estén peladas, que la conexión esté bien. Si las luces están peladas, o sea el cable está pelado, o el enchufe no está bien, pues eso hay que desecharlo y comprar una nueva. No la utilice así, ni haga remiendos, porque eso puede provocar un incendio”, indicó Ayala

Insistió en que, incluso, “no es recomendable usar tape” para remendar un cable, “si no es un experto o perito” que sepa bien lo que está haciendo. Por el contrario, recomendó usar otra luz o extensión que esté en buenas condiciones.

Desecha aquellas luces con cables pelados y no hagas empates con “tape” para reutilizarlas. ( Shutterstock )

En ese sentido, la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico (CPEPR), Frances Berríos Meléndez, reiteró su llamado a la población para celebrar la temporada con la debida precaución y evitar que ocurran accidentes, en particular en lo que respecta a las conexiones eléctricas de las decoraciones navideñas.

Exhortó a estar pendientes y evitar la sobrecarga de los circuitos eléctricos, que describió como el problema más común que puede generar sobrecalentamiento de los sistemas eléctricos, aumentando así el riesgo de incendios.

“Es recomendable revisar la capacidad de los circuitos y hacer una distribución balanceada. Cada familia debe ser consciente de la cantidad de luces, extensiones y dispositivos que utilizan, evitando conectar más de lo que el sistema pueda manejar. Las extensiones eléctricas deben ser inspeccionadas, y las que presenten daños, como cubiertas rasgadas o con alambres expuestos, tienen que ser remplazadas de inmediato”, exhortó Berríos.

Asimismo, la experta recomendó mantener luces y cables alejados de cortinas, muebles o cualquier otro material que pueda incendiarse.

También llamó a evitar colocar extensiones en el suelo donde las personas puedan tropezar con ellas, y en particular en el patio o jardín sobre grama o plantas que luego puedan ser alcanzadas por podadoras o las mordidas de mascotas, con el consecuente riesgo de electrocución si alguien las pisa.

“Recomendamos cables con la certificación Underwriters Laboratories (UL), que cumplen con los criterios de seguridad y desempeño necesarios”, indicó.

Agregó que “el uso de temporizadores (timers) es muy útil para controlar el encendido y apagado de las decoraciones, minimizando el riesgo por olvido”.

Berríos agregó que, aquellas personas que tengan dudas con la distribución de las conexiones en su hogar, o el estado de su sistema de electricidad, deben consultar con un perito electricista licenciado y colegiado.

En el portal del Colegio, www.colegiodeperitoselectricistas.org, pueden encontrar un listado de peritos electricistas que le permitirá elegir el de su preferencia, y así asegurarse de que su sistema sea revisado adecuadamente.

Asimismo, el inspector del Cuerpo de Bomberos exhortó a no dejar nunca velas encendidas desatendidas, y asegurarse que no estén cerca de materiales inflamables.

No dejes velas desatendidas. ( Shutterstock )

“Lo otro que nosotros recomendamos mucho en esta época navideña son la velas, que es importante que las personas sepan que las velas, verdad, son fuego, se usa con llama, y no debe estar cerca de ningún material combustible. Hemos visto que se crean las cenas de Navidad y a la gente le gusta poner la mesa bien bonita, y poner estas velas largas, para que se decore bien bonito, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Deben estar pendientes, y no puede ningún material combustible en las proximidades. Material combustible es todo lo que se prende, y no debe estar cerca de las llamas, así que no debe estar cerca de cortinas y demás”, indicó Ayala.

“Y es importante que, si no van a estar en el área donde está la vela, deben apagarla. Si no está pendiente al área de la vela, apáguela. Si va a salir de su residencia, apague la vela también. No la debe tener prendida en ningún momento si no hay nadie cerca de ella”, insistió.

¡A hidratar el pino!

Además, el inspector subrayó que, en el caso que se decore con árboles naturales, como suele hacer mucha gente, que usa los típicos pinos que se traen para esos fines, esos árboles “deben estar siempre hidratados”, para que así se retrase su proceso de secarse.

Asegúrate que el pino, si es natural, esté hidratado. ( Shutterstock )

“Eso se recomienda que esté en un envase con agua, para que se mantenga hidratado, sus hojas se mantengan verdecitas, y eso ayudaría a retardar un poco… Para que se tenga una idea, un árbol seco, o un pino seco, si se incendia, tarda de tres a cuatro segundos en prenderse completo. Va muy rápido. Así que lo debe poner en un envase con agua, para que esté hidratado en todo momento. Vienen unos aditamentos que le compran para tirarle al agua para mantener ese árbol hidratado todo el tiempo”, recomendó, recordando que “ese tipo de árbol tiene una resina que es inflamable, altamente inflamable”.

Cero juegos en la cocina

Por otro lado, Ayala recalcó que se debe evitar que los niños entren al área de la cocina, para que no ocurran accidentes.

“Siempre le explicamos a las personas que, en el área de la cocina, no se cocina, se trabaja cocinando. Es un área de trabajo. Por lo tanto, es importante que los niños entiendan que es un área para los adultos trabajar cocinando. Ahí es donde se preparan todos los alimentos, así que es importante que estemos pendientes a la hora de cocinar que no haya menores, no haya personas jugando en la cocina. Porque, a veces, la familia se encuentran, comparten, pero el área de la cocina debe estar prohibida para cualquier tipo de juego. Es, simplemente, para trabajar”, recomendó.

Además, recalcó, “a la hora de terminar todo, asegurarse que apagamos la estufa para que no se nos queme nada”.

Asimismo, insistió en que, en aquellas casas donde utilicen tanques de gas para cocinar, “los tanques de gas siempre, siempre, van en la parte de afuera de la residencia. No puede estar debajo de ninguna estructura ni cerca de la estufa. Por más pequeño que sea el tanque, todo debe estar fuera. Si es de 10 libras, de 20 libras, de 100 libras, todos los tanques van fuera de las residencias. Y está prohibido en los apartamentos. En los apartamentos no se puede usar tanques de gas”.

De manera similar, es importante que la línea del gas sea adecuada y esté correctamente conectada.

“Debe ser una línea flexible. No puede ser de goma. Debe ser una línea flexible que tenga sus tuercas, sus uniones, para que se pueda conectar correctamente. Y toda persona que va a instalar un tanque de gas debe asegurarse que lo haga un profesional, y asegurarse que sea la línea correcta”, exhortó.

Pirotecnia legal

En cuanto al uso de pirotecnia, una práctica también común en esta época del año, insistió en que, debe ser aquella se venda legalmente, y no se debe permitir que la usen los niños.

“Es bien importante, hay una pirotecnia que se está vendiendo en los centros comerciales. Esa pirotecnia se permite comprar, porque se permite durante esta época, pero esa pirotecnia es terrestre, esa pirotecnia no se eleva. Por lo tanto, esta pirotecnia quien la debe manejar son los adultos. No permita que los niños manejen este tipo de pirotecnia. Aunque sea legal, no debe ser manejada por un niño, porque puede recibir quemaduras”, afirmó el inspector, recordando que “todos los años se reciben niños, y adultos también, que reciben quemaduras durante la época de Navidad por la pirotecnia”.

Evita incidentes en el hogar esta Navidad. ( Shutterstock )

El inspector resaltó que el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico tiene este año una campaña llamada “Enciende la magia de la Navidad con seguridad”, en la que está haciendo estas recomendaciones y consejos de seguridad.

Insistió en la importancia de seguir esos consejos, pues “lamentablemente, todos los años tenemos que atender esas situaciones de incendios”, y nadie quiere que sucedan.

“En Puerto Rico ocurren más de 11,000 incendios al año. Y en muchos casos ocurren porque no se siguieron estas recomendaciones”, lamentó el inspector, reiterando el llamado a no descuidarse y seguir todos los consejos de seguridad.