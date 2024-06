Su sitial como “Reina Grupera” lo celebra con la satisfacción de prevalecer en un género musical que no siempre se mostró amable con ella en sus inicios. Ser mujer y proyectar sensualidad funcionó en su contra en numerosas ocasiones, a pesar de su registro vocal y su dominio escénico. Pero se alegra de que, varias décadas después, pueda mirar atrás con orgullo y festejar la persistencia que le ha derivado galardones y el amor de un público fiel.

A la cantautora Ana Bárbara le tocó abrir camino. No fue suficiente con la disciplina de cantar, componer y bailar. En el mundo del género regional mexicano no siempre fue bienvenida.

“Celebrar 30 años de carrera es demasiado grande y más con los desafíos de la misma vida. Es increíble”, sostuvo la artista mexicana en entrevista telefónica el martes desde Cancún, donde pasa unos días de vacaciones. “Es sobrevivencia porque, número uno, estar viva; número dos, estar sana; y número tres, vivir en un mercado misógino como es realmente la música mexicana. Siempre ha sido muy dura en ese sentido. La industria ha sido muy cruel, pero a mí me ha valido”, agregó a Primera Hora la simpática artista, quien se presentará el próximo 8 de noviembre en el Coca-Cola Music Hall como parte de su gira “Reina Grupera”.

“He ido contra viento y marea”, prosiguió en su miramiento. “El mundo se rige por el hombre. La mujer tiene que salir adelante con sus hijos. El hombre, de repente, y en la mayoría de las ocasiones, es irresponsable, no te ayudan, entonces sobrellevar tu carrera, tus hijos, todo junto, es un milagro, digo yo”, sostuvo la madre de Emiliano, José María y Jerónimo.

Su estilo al vestir fue criticado en diversas ocasiones. Pero abraza que hoy día la imagen vaquera se ha convertido en tendencia en el público femenino, precisamente por el auge del género regional mexicano en diversos mercados.

“A mí lo primero que me dijeron en la industria fue ‘¿cómo vas a salir de botas y sombrero y con pantalón de cuero?’, y a mí no me importó”, afirmó con orgullo. “Como mujer de la música mexicana te puedo decir que fue un sacrificio. Fui un conejillo de Indias porque a mí me criticaban. Me sentía rara cuando llegaba a Sudamérica (a principios de los 2000) con mi sombrero y me veían raro. Llegaba con mi sombrero a Argentina o a Chile, y decían ‘¿y esta’?’ ”, dijo. “Los ejecutivos de las disqueras me decían ‘es que el sombrero no te va, es raro usar sombrero’, y yo decía, ‘es que este es mi look, de mi rancho, de mi pueblo, déjenme’, y es increíble ahora verlos a todos, el público bailando y cantando grupero”, festejó la ganadora del Grammy Latino, quien a principios de junio recibió un reconocimiento por su trayectoria musical durante la ceremonia de los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024.

A pesar de los desafíos, Altagracia Ugalde Motta manifestó complacida el valor de mantenerse firme en sus aspiraciones musicales en momentos en que el pop y la balada dominaban las listas de éxitos.

“El regional mexicano es parte de mi vida, de mi ADN. Lástima que ahora estoy en mis 50 (53 años). Me hubiera gustado que pegara la música cuando tenía 20, porque tendría más energía. Pero bueno, nunca es tarde”, dijo entre risas la intérprete, quien también ha probado su capacidad interpretativa en otros géneros musicales.

El tema “Así bailé”, que lanzó este año, es uno de los temas que la llena de alegría. “Escribí esta canción hace 10 años”, rememoró con entusiasmo. “La escribí porque estaba muy contenta de haber encontrado el amor, que es mi actual pareja, mi marido, Ángel (Muñoz). Jugando con mis hijos, en una etapa bonita, de ilusión, de amor, quise hacer una canción divertida para mis hijos porque estaban chiquititos”, recordó. “Se las hice jugando con la guitarra. Nunca la grabé en esa época y tampoco estaba de moda la música ‘country’ grupera, que ahora ya ves cómo creció”.

De paso, la artista compartió qué ha sido esencial para que los lazos afectivos con su enamorado sigan fortaleciéndose con el paso del tiempo. “Definitivamente, me ha apoyado incondicionalmente, porque vivir con un artista debe ser desgastante. Pero yo también le he puesto todo el amor a mi relación. Él ha tenido una paciencia increíble para sostenerme, para guiarme, para despertarme en un mundo de muchas cosas que ya pudiéramos hacer una entrevista completa de eso algún día”, manifestó. “Por lo pronto te digo que es mi fortaleza. Es el hombre de mi vida y estoy muy orgullosa de cumplir diez años con él”, precisó la voz de “Bandido”, éxito que lanzó a principios de los 2000 y que tuvo un resurgir en las redes sociales.

Si bien ha invertido muchos años en su desarrollo profesional, confesó que hubo momentos en que estuvo a punto de apartarse de la música a nivel profesional. “Yo me retiré relativamente del medio cuando en una ocasión, que me casé con alguno de mis exmaridos, cuando me casé me retiré algunos años. Me vine a vivir justamente a Cancún, y ahí dije ‘yo no quiero continuar’. La prensa se me hacía muy cruel, se me hacía muy dura y decía ‘es que yo no quiero eso’. Yo solo quería cantar. Yo soy una mujer que ama, soy buena persona, ¿y por qué la gente tiene que hablar?, ¿tiene que destrozar una vida, una carrera? Gente que no sabe, haciendo tanta manipulación de la noticia. Ahí me quería retirar”, lamentó.

“Lo que me hizo retomar mi carrera, te lo voy a decir honestamente, fue cuando conocí a mi actual pareja. Él me llenó de seguridad, de fuerza. Yo no sabía si hacer este disco (‘Bordado a mano’), que estuvo nominado al Grammy americano, donde tengo duetos con Vicente Fernández, Paquita la del Barrio, Christian Nodal, Christian Castro, el grupo Bronco, y yo no estaba segura de hacerlo”, confesó sobre el proyecto que le ha derivado elogios. “Mi marido me ayudó a que me fortaleciera, que creyera otra vez en este proyecto, y este disco duró 10 años en hacerse porque no podía, los niños estaban chiquitos, y empecé a recuperar poco a poco la ilusión de regresar, de componer mis canciones, de terminarlas”.

A festejar en suelo boricua

Aunque al inicio de su carrera artística visitó Puerto Rico, la cantante celebró que la presentación que realizará en noviembre será la primera en solitario en la Isla. “Regreso con mucho gusto, con mucho orgullo a ese país tan hermoso. Estoy feliz porque esta es una nueva era y presentarme en el Coca-Cola Music Hall este 8 de noviembre es para mí una felicidad muy grande, porque es una gira llena de ilusión, que tiene todos mis éxitos, tiene todo el amor de tantos años, para mi público hermoso puertorriqueño”, expresó con emoción.

“ ‘Me haces falta’, ‘Me asusta, pero me gusta’, ‘La trampa’, ‘Lo busqué’, ‘Bandido’… Todas esas canciones que ustedes cantaban y coreaban cuando yo iba por allá por promoción, son clásicos gracias al público. Imagínate recordarlas y cantarlas tantos años después. Es maravilloso”.

Los boletos para el espectáculo “Reina Grupera” en el Coca-Cola Music Hall están disponibles a través de Ticketera.