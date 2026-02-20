Se sigue “curando” con el Mes del Amor.

Tras el éxito que tuvo en el wikén de San Valentín, Ana Isabelle regresa con más emoción en la “ñapa” del espectáculo “Amor... a piano y voz” para seguir conectando con los boricuas en el Moneró Café Teatro and Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas.

La cantante y actriz manifestó su alegría de volver a su pueblo natal, Caguas, con el espectáculo bohemio que realiza junto al maestro Víctor Meléndez y otros artistas sorpresa, en el que honra el sentimiento universal que invita a conectar con otras personas, así como alimentar ese motor para cumplir sueños.

“Este espacio promueve cercanía, la gente está más relajada, se toma su vinito, su traguito favorito, sus tapitas, y da una vibra más ‘relaxed’, y eso permite que el artista se sienta más ‘relaxed’ y más cerca de su gente”, compartió Ana Isabelle, en entrevista con Primera Hora, destacando que este tipo de presentación surge de un anhelo que ansiaba por cumplir cuando fue residente de Nueva York.

“En Nueva York se hace mucho estos espectáculos, hay muchos café teatros que son muy famosos, como 54 Below, donde grandes estrellas de Broadway llegan allí a ‘curarse’, como digo yo, y un espacio como ese es el Moneró”, destacó.

Ana Isabelle también reveló que recibió un "call back" para un proyecto televisivo en España, a la vez que espera la renovación para la tercera temporada de la serie "Marbella". ( Ramon "Tonito" Zayas )

Ana Isabelle compartió que el reciente espectáculo se da en un momento de celebración tras recibir un “call back” tras una audición para una serie televisiva en España, colocándola una vez más en este mercado que ha conocido tras su participación actoral en la producción de “Marbella”.

“El mercado de España es uno que quiero seguir cultivando mucho y, gracias a Dios, a la serie ‘Marbella’ le va espectacular, esperando a que aprueben la temporada tres. Mientras que la temporada dos está número uno en la ‘app’ de MoviStar Plus y la primera se encuentra en Disney+, por lo que tiene presencia internacional, aunque todavía no está en Puerto Rico y Estados Unidos”, destacó. “Me están llamando para nuevos proyectos allá y ya se están cocinando otros allí, y les iré contando según se vayan desarrollando”, agregó.

Pero la boricua asegura que en su terruño está gozando con el estreno de “Espinal”, película que revive la historia y evolución del exluchador olímpico Jaime Espinal, quien se alzó con una medalla de plata para Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres.

“La historia de Espinal me ha tocado mucho porque no la conocía y yo conocía a Jaime. Hemos compartido en Miami, aquí en Puerto Rico, en jangueos con amistades en común. Y muchas veces vemos, pero no sabemos lo que está viviendo esa persona, y me identifico mucho con él. Yo he pasado muchas también, y la gente ve lo que uno proyecta afuera y logra, pero no ven al ser humano y esta película muestra la batalla más grande que tuvo Espinal”, sostuvo la actriz, quien en el filme del director colombiano Jaime Segura encarna a su actual esposa, la también luchadora Jane Valencia.

“Me disfruté mucho esto, porque conecté con Xavier Morales (protagonista). Fuimos a tomarnos un café, él me invitó a tomar clases de lucha olímpica, y yo le dije que quería aprender, porque a mí me gusta prepararme bien para mis personajes, y aquí entrené ‘full’ ”, indicó. “Algo que discutí con el director es que Jane representa ese amor incondicional, esa inspiración constante que, a veces, lleva a uno exigir, discutir, llevar la contraria, para sacar lo mejor de quien más amas”,

Ana Isabelle, no obstante, afirmó que estas exposiciones serán las últimas, pues se “encuevará” para seguir trabajando con “Fight Back”, largometraje que produjo, coescribió y protagoniza junto a Jasond Calderón, donde irá de la lucha olímpica al karate.

“Me emociona mucho que salga ‘Espinal’, porque la gente me identificará con este tipo de cine, que combina la drama, el romance, la comedia con los deportes, y eso es lo que viene con ‘Fight Back’ ”, expresó la artista del proyecto que rodó el año pasado y que tiene la posibilidad de contar con distribución internacional.

“Esto ha sido un reto. He tenido que sacar ese carácter de líder, donde he tenido que decir: ‘¡Oye! ¿Qué falta? ¿Qué se necesita?’ Yo me estoy disfrutando este proceso y me ves ‘busy’ ahora, pero me voy a encuevar para bregar con mi bebé, que es ‘Fight Back’ “, manifestó.

Los boletos para “Amor... a piano y voz” se consiguen en Ticketera.