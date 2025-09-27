La cantante Anaís, ganadora de la segunda edición del reality show Objetivo Fama, enfrenta nuevamente una difícil situación en su vida que la ha llevado a quedarse sin hogar.

“No estoy en quiebra, estoy sin hogar”, reveló la artista en un video publicado en sus redes sociales.

En otro clip, que se ha vuelto viral tanto en TikTok como en Instagram y Facebook, se observa a la intérprete rapeando en las calles de Nueva Jersey, con un aspecto visiblemente desmejorado.

Además, Anaís ha solicitado dinero a través de las redes sociales, según ha trascendido. Algunos de sus seguidores aseguran haberla visto deambulando por distintas zonas de Nueva Jersey.

La cantante dominicana lleva varios años enfrentando adversidades. En 2022, Anaís informó que padecía problemas de salud mental y que también luchaba contra el uso de drogas.

La artista generó preocupación en el público cuando publicó unas imágenes en sus redes sociales en las que lucía irreconocible, lo que encendió las alarmas sobre su condición física y emocional.

Asimismo, denunció en un reality show de VH1 la conflictiva relación que tuvo con el comerciante colombiano-estadounidense Rubén Brito. Ambos tienen dos hijos en común: Diamond y King Brito.

Sin embargo, trascendió que, tras su divorcio, Anaís perdió la custodia de sus hijos, lo que agravó aún más su estado emocional.

Anaís alcanzó la fama en 2005 tras ganar Objetivo Fama. Al año siguiente, en 2006, lanzó su primer álbum titulado Así soy yo, que incluye el éxito Lo que son las cosas, originalmente interpretado por Ednita Nazario, y que Anaís llevó al primer lugar de la lista Hot Latin Songs durante seis semanas consecutivas.

El álbum fue nominado al Latin Grammy 2006 en la categoría de “Mejor Álbum Vocal Pop Femenino”.