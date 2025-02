Feliz de revivir su niño interior, dejar el miedo en la gaveta y comenzar una nueva etapa en su vida.

Aniel Rosario asegura que vuelve a soñar en grande tras relanzarse al mundo de la salsa con “Perfume”, un tema con el que honra las tradiciones de la música con la que creció y la fusiona con ritmos contagiosos que muestran su esencia vivaracha.

El locutor de “La Manada” (Zeta 93) compartió que la canción surgió de un junte familiar que realizó en un estudio de grabación donde le dio forma a una composición de su autoría en la que combinó los sonidos del “roots reggae” y el soneo boricua para llevar una pieza fresca, llena de coquetería y mucho swing.

“Si es un tema que yo no te digo que lo engaveté por tanto tiempo nadie se entera, porque es una canción que está muy al día con los sonidos, con lo que está pasando, con esas transiciones de la música urbana a tropical, y eso me cae muy bien, porque cuando haces buena música es para siempre, no importa el tiempo”, expresó el también animador.

“Perfume” cuenta en el coro con la voz de su padre y excantante de El Gran Combo de Puerto Rico, Papo Rosario, así como la de otras figuras del legendario grupo como Jerry Rivas y Anthony García. Igualmente, cuenta con la percusión de su primo, Raulito Rosario, a quien consideró como “uno de los mejores de Puerto Rico” y la producción del uruguayo Gonzalo López, quien se destaca por “hacer una salsa tremenda”.

“En ese tiempo tenía una visión clara de lo que quería, pero algunos productores musicales no entendían la fusión, y el salsero de la mata en Puerto Rico es bien celoso con su salsa clásica y al yo venir de una familia de salseros, de tener un padre en “El Gran Combo de Puerto Rico”, eso era una bendición y una maldición”, sostuvo. “La gente me encanjaba en que tenía que hacer salsa de la vieja, pero ahora me siento bien contento, porque siempre que lo escuchaba, hubo muchos momentos en que ponía el tema y decía: ‘Dios mío, todavía no escucho algo en la radio que suene así’. Comparaba lo mío con otros exponentes emergentes y me sentía más seguro en que esto es algo que le gustaría a la gente”, destacó el riopedrense.

Rosario manifestó sentir alegría con la recepción que tiene su trabajo nuevo, ya que se encuentra entre las 10 canciones más populares en las emisoras radiales principales de la Isla, compartiendo espacio con otros exponentes musicales como Bad Bunny, Karol G y Rauw Alejandro.

“Empezamos con el pie derecho, es cuestión de seguir trabajando, y voy a poner el enfoque mío”, destacó el artista, quien se prepara para rociar “Perfume” pa' rato junto a su banda.

“Esto es una cosa de revivir sueños, uno se envuelve en mantener, porque soy padre de familia; tengo a mi hijo Fabián, de 16 años, mi esposa Fabiola, trabajo duro, y entonces uno piensa que uno tiene que traer el dinero y el pan para la casa, que eso es lo más importante, pero uno olvida sus sueños y se desenfoca”, manifestó el puertorriqueño, quien incursionó en el género urbano con su participación en “La Misión 4: The Take Over” con la canción “Pierde el control”, así como el disco de “Los cocorocos”, donde se unió a su papá para crear “Perdona, viejo”.

Rosario asegura que más allá de “Perfume”, todavía tiene ocho temas pendientes para lanzar, así como futuros proyectos donde continuará dando rienda suelta a lo más que le apasiona.

“Nunca es tarde si la dicha es buena, y no van lejos los de a’lante si los de atrás corren bien”, expresó, entre risas, el exponente.

“Perfume” esta disponible en todas las plataformas de “streaming”.