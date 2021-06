Nueva York. Para su segundo álbum, Anthony Ramos quiso sonar más “sexy y oscuro” y darle una vibra de R&B en honor a los artistas que lo inspiraron mientras crecía.

“Love and Lies” (Republic Records), lanzado este viernes, le sigue a “The Good & The Bad” de 2019, un disco “más autobiográfico”, según el astro de “In the Heights”. Incluye 12 canciones, entre ellas “Échale” y “Right Now”.

Ramos, quien saltó a la fama en el exitoso musical “Hamilton” de Lin-Manuel Miranda, se está abriendo camino como actor de cine y televisión, apareciendo además junto Uzo Aduba en el relanzamiento de “In Treatment” en HBO y con próximos proyectos que incluyen una épica de ciencia ficción, “Distant”, así como la próxima entrega de la franquicia “Transformers”.

PUBLICIDAD

Pero “la música fue mi primer amor”, dijo a The Associated Press esta semana en una entrevista desde Montreal. Y ser un artista discográfico un “sueñito” que sólo creció con el tiempo.

Ramos también habló sobre el debate de colorismo en torno a “In the Heights” — “La gente ha hablado. No hay nada que debatir”, señaló — y el pobre desempeño en taquilla tras ser elogiada por la crítica como la película del verano. El filme se estrenó simultáneamente en cines y el servicio de streaming HBO Max.

Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad:

AP: “Love and Lies” tiene un indudable sonido de R&B. ¿Lo calificarías como un álbum de R&B?

RAMOS: Definitivamente este álbum tiene una fuere vibra de R&B, sin duda. Quise agregar ese elemento porque la música R&B es la música que crecí escuchando. Influyó en la forma en que canto, en la forma en que escribo, y creo que no tuve suficiente de eso en mi primer álbum.

AP: ¿A quién escuchabas mientras crecías?

RAMOS: Escuchaba a Usher y a Donell Jones, incluso ahora oigo a H.E.R., me encanta Kehlani. Hay una canción que escribí llamada “Satisfy You” que estuvo influenciada por “Just in Case” de Jaheim (canta un poco de ambas para mostrar la vibra similar). Era ese sentimiento lo que quería capturar cuando escucharan esa canción.

AP: ¿Por qué “Love and Lies” (Amor y mentiras)?

RAMOS: Creo que este álbum comenzó a tomar esa forma. Escribimos esa canción (“Love and Lies”) y el título persistió. Estaba buscando un título para este álbum y no lo conseguía, y este seguía sobresaliendo. Es como que, a veces, lo que se siente como amor es una mentira y lo que saboteamos porque pensamos que es una mentira es en realidad amor, porque quizás pensamos que era demasiado bueno para ser verdad. Este álbum comenzó a sentirse como esa historia. Ese era el título de la historia que contaba.

PUBLICIDAD

AP: Este es tu segundo álbum en dos años y seguramente cada canción te llega de manera diferente pero, ¿has encontrado algún patrón en tu proceso creativo?

RAMOS: Me encanta contar historias. Tú sabes, aun si el ritmo es sobre, “vamos a salir y vamos a hacer una fiesta”, sigue siendo, “vamos a hacer una fiesta Y estoy sintiendo esto”. Y empecé a aprender que también disfruto mucho escribiendo canciones con mis amigos. A veces escribes la mejor música con tu gente cercana, aquella que te conoce mejor. El patrón es que, cuanto más escribo, más empiezo a conocerme a mí mismo no sólo como artista, sino también como persona. Es una de mis cosas favoritas de escribir canciones, sigues descubriendo cosas sobre ti cada vez que entras al estudio.

AP: Volviendo a “In the Heights”, ¿tienes algún comentario sobre el debate de colorismo y los resultados de la taquilla? Muchos pronosticaron que sería la película más exitosa del verano.

RAMOS: Creo que esta es una buena oportunidad para que escuchemos a la gente y para nosotros como creativos — sólo puedo hablar por mí mismo — para yo como creativo decir ok y, cuando haga mis cosas en adelante, ver qué hicimos bien y asegurarme de aprender de los momentos en que pudimos haber fallado. Así me siento sobre el debate, y siento que no hay debate, ¿verdad? La gente ha hablado y no hay nada que debatir.

Y en lo que respecta a la taquilla, ya sabes, nadie va a decir cuántas reproducciones tuvo en HBO Max. Si la película se hubiera estrenado sólo en cines, quién sabe cuál habría sido la taquilla. Pero al mismo tiempo no me decepciona la taquilla porque la gente está viendo la película. A mí no me importa cómo la vean siempre que la vean. Lo más importante para mí es el mensaje de la película y que la gente lo vea y lo sienta. Es algo que vivirá con ellos por siempre.