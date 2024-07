¡Qué papelón! Anuel vuelve a dar de qué hablar tras abandonar abruptamente su presentación en “La Velada del Año IV”, un conocido evento de boxeo amateur en España, luego de sufrir un problema magno con la ingeniería de sonido.

El reguetonero dijo presente a la cuarta edición del espectáculo deportivo organizado por el “streamer” y comentarista de “esports” Ibai Llanos en el Estado Santiago Bernabéu en Madrid, donde se esperaba que el exponente urbano la fuera a montar y cerrar el espectáculo con broche de oro.

No obstante, el boricua llegó tarde a la actividad, y cuando interpretó el tema “Más rica que ayer”, la modulación de sonido del micrófono se distorsionó, haciendo que su voz se escuchara en un tono alto.

Al finalizar la canción, el intérprete se disculpó con el público por su demora e inconveniente en tarima.

“Tuvimos un problema de camino para acá en el avión, no pudimos llegar casi a tiempo, tuvimos un problema con la ingeniería bien ca... allí atrás. Quiero que todo el mundo me dé una bulla que se escuche en la Luna, ¿oiste? No pude darles un show digno, algo que realmente ustedes se merecen. Hubo un error ca... también atrás en la producción”, indicó Emanuel Gazmey, nombre de pila del artista.

🟣 Anuel abandona el escenario de #LaVelada4 entre abucheos tras terminar su show de manera abrupta: pic.twitter.com/FRryG44F26 — Movistar eSports (@MovistareSports) July 13, 2024

“Gracias por todo el cariño y todo el apoyo que siempre me dan. El mejor lugar, el lugar favorito en donde cantar, en donde voy a hacer mis conciertos es España, siempre lo ha sido, siempre lo será. Gracias por todo el cariño y el amor que me han dado en mi carrera. ¿¡Real hasta la qué!?”, expresó el interprete, luego de abandonar la tarima entre abuecheos y gritos de la audiencia.