La Orquesta Filarmónica de Puerto Rico ofreció detalles este jueves del espectáculo “Jala Jala: El Combo Filarmónico”, que rendirá homenaje a la música de El Gran Combo de Puerto Rico el próximo 23 de mayo en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Dentro de los anuncios, revelaron la participación de la agrupación Carlos García y Otra Nota como intérpretes invitados de los éxitos más emblemáticos de la icónica “Universidad de la salsa”.

El comunicado de prensa menciona que el “encuentro con los medios comenzó con un energético flashmob que sorprendió a los presentes y adelantó el ambiente festivo que caracterizará el espectáculo”, detalla la comunicación escrita sobre la dinámica que se celebró en las instalaciones de Telemundo Puerto Rico.

PUBLICIDAD

El maestro Isidro Infante confesó la emoción que representa dirigir por primera vez a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, así como el privilegio de rendir homenaje al repertorio musical de El Gran Combo de Puerto Rico, agrupación que ha marcado generaciones dentro y fuera de la isla.

El evento reunirá a más de 60 músicos en escena en una propuesta musical que presentará nuevos arreglos filarmónicos de algunos de los temas más icónicos de El Gran Combo de Puerto Rico.

El periodista Jorge Rivera Nieves se sumó entre los invitados especiales de la actividad. Se adelantó que tendrá una participación especial en el espectáculo.

Durante la conferencia, también participaron el licenciado Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Fundación Arturo Somohano y la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano; y el Rafo Muñiz, productor del evento. En su mensaje, Maldonado destacó el rol de este proyecto en ampliar el legado de la Filarmónica “al fusionar la música clásica con géneros arraigados en la cultura popular puertorriqueña”.

Por su parte, Muñiz resaltó la importancia de seguir desarrollando producciones “que conecten con el público local y celebren la música que forma parte de la identidad del país”, agrega la comunicación escrita.

“Jala Jala: El Combo Filarmónico” cuenta con el auspicio de Tu Coop, Municipio de San Juan y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera, Ticket Center y en la boletería del Centro de Bellas Artes.