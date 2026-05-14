El reconocido cantautor británico Ed Sheeran deleitó la noche del miércoles con una presentación histórica como parte de su exitoso “Loop Tour” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El encuentro se convirtió en una velada cargada de emociones, energía y grandes éxitos ante miles de fanáticos.

Desde el primer acorde, Sheeran demostró por qué es uno de los artistas más importantes de la música contemporánea, detalla el comunicado de prensa. Acompañado solo con su guitarra, “su icónica loop station y una conexión genuina con el público puertorriqueño, el artista ofreció un recorrido musical por algunos de los temas más emblemáticos de su carrera”, agrega la nota de prensa. El repertorio contó con éxitos como “The A Team”, “Thinking Out Loud”, “Perfect”, “Castle on the Hill” y “Shape Of You”, que lograron avivar el ánimo del público.

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La interpretación de “You Need Me, I Don’t Need You”, se convirtió en uno de los momentos más impactantes de la noche, “donde Sheeran desplegó toda su habilidad vocal y técnica en vivo, confirmando el virtuosismo que ha convertido su espectáculo en una experiencia única alrededor del mundo”. Además, sorprendió a sus seguidores al incluir “Sapphire” dentro de su repertorio.

La integración de la superestrella puertorriqueña Daddy Yankee en el escenario provocó “la ovación más grande del concierto. El público estalló en euforia mientras ambos artistas compartían una interpretación especial de “Sonríele”, creando un momento histórico que fusionó el pop internacional con el orgullo urbano boricua”.

Entre canciones, Ed Sheeran agradeció el cariño recibido y destacó la energía incomparable de Puerto Rico, asegurando que la isla ocupa un lugar especial dentro de su gira mundial.