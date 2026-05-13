La Fundación Ismael Rivera invitó al pueblo de Puerto Rico a participar de un belén comunitario en honor a Ismael Rivera este próximo sábado, 16 de mayo, a las 11:30 de la mañana en el Cementerio de Villa Palmeras, lugar donde descansan los restos del reconocido cantante, compositor y figura fundamental de la música afrocaribeña y afrolatinoamericana.

El comunicado de prensa destaca que la actividad se realiza como parte de la conmemoración de un nuevo aniversario de la partida física de Maelo, una de las voces más importantes de la cultura puertorriqueña y del Caribe. Más allá de su legado musical, Ismael Rivera continúa siendo símbolo de identidad popular, orgullo afroboricua, referente de la salsa y memoria viva de los barrios pueblan toda América. Desde de Santurce, a Loíza, al Barrio Puertorriqueño de Nueva York, y los barrios populares de Panamá, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Republica Dominicana y muchos otros lugares del mundo.

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El encuentro reunirá a familiares, amistades, músicos, comunidades y admiradores en un acto colectivo de homenaje, memoria y celebración cultural. El belén contará con la participación de Emmanuel Santana desde la Casa de la Plena Tito Matos, la colaboración del Taller Comunidad La Goyco y la Sociedad Histórica de Villa Palmeras, así como una intervención musical de bomba a cargo de Alejandro Fundora junto a otros bomberes invitados.

La Fundación extendió una invitación abierta al público a llevar flores, tambores y compartir en comunidad este espacio de recordación y afirmación cultural.“Recordar a Maelo es también reconocer la fuerza cultural de nuestros barrios, nuestras músicas afrocaribeñas y las memorias que siguen vivas en el pueblo. Su voz continúa acompañando nuestras luchas, nuestras celebraciones y nuestra identidad colectiva”, expresó la Fundación Ismael Rivera mediante la comunicación escrita.

La Fundación reiteró además su compromiso con la preservación y difusión del legado histórico, musical y cultural de Ismael Rivera para las nuevas generaciones, reconociendo su impacto no solo en la salsa y la música popular, sino también en la afirmación de la negritud puertorriqueña, caribeña y latinoamericana.Para más información puede acceder a las redes sociales oficiales de la Fundación Ismael Rivera en Facebook e Instagram, así como visitar su página web: https://ismaelrivera.org