Los triunfos van anotándose en una trayectoria que comenzó en 2022. El esmero, el compromiso y el cariño que siembra en sus seguidores son solo parte de la clave para disfrutar el éxito que va cosechando.

Con millones de reproducciones en las plataformas digitales de música y el furor que provoca su presencia en escenarios internacionales, Moa Rivera rebasó hace un tiempo la etapa de ser una promesa del género tropical: ya va ocupando su sitial. Pero el camino sigue y confiarse del éxito puede ser un error. Por eso asimila con naturalidad que ahora le toca continuar trabajando fuerte para que su lugar en la música perdure.

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“Creo que al final del día sabes que la música buena habla por sí sola”, expresó el intérprete a Primera Hora. “He visto mil cosas negativas. He pasado por escenarios… puedo decir que desagradables. He visto muchas cosas malas. Al final del día, el amor que le tengo a la música es tan y tan grande que no hay nada que sea tan negativo que sea capaz de quitarme la emoción de dedicarme a cantar. Amo cantar tanto, que nada me quita las ganas y creo que esa actitud que tuve desde el principio fue la que me ayudó a perseverar”, reflexionó el cantante, quien está de paso por Puerto Rico para promover su álbum debut “Mal necesario”, que lanzó en marzo.

Su presentación oficial en la música llegó con su versión en salsa de la balada “Tocando fondo”. Puerto Rico se convirtió en un reflejo de que iba por el camino correcto en sus aspiraciones musicales.

“Vine por acá de viaje y me estaban diciendo que el tema estaba sonando”, repasó el cantante, quien reside en Florida. “Cuando me monté en un carro, lo primero que hice fue prender la radio y se puso la canción. Eso fue como una reafirmación, como un mensaje bonito del más allá de que va a ser un éxito. Fue un momento bien especial donde inicié mi carrera como solista, como salsero, que fue lo que siempre quise”, prosiguió Moa, quien temprano en su vida reconoció su interés por la música.

La producción discográfica de ocho temas, reafirma su propósito en dejar huella.

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“Este viene siendo mi primer álbum. En realidad, es un momento superespecial en mi carrera y sé que está marcando un punto superimportante para mí. Sé que estamos estableciendo récords de ‘streaming’ en la salsa como artistas y de verdad que se siente superbién que el proyecto que hicimos con tanto cariño esté teniendo el éxito que está teniendo y que el público y que los fans alrededor de todo el mundo me están dando ese apoyo y ese cariño, escuchando las canciones, y en especial en lugares como Colombia, España y también Puerto Rico, que siempre me ha dado ese apoyo”.

El amor sigue protagonizando sus historias. La canción que le da título al álbum deja establecida su intención. “‘Mal necesario’ es un tema que resalta mucho lo que soy yo como cantante, que da mucho a entender lo que es el sonido de Moa Rivera, y la producción entera del disco es así, es una línea que es como coqueta, sensual, pero a la vez tiene ritmos bien agresivos en la salsa”, sostuvo con énfasis.

El sencillo promocional “Cosa extraña”, plantea una atracción intensa con sus altibajos. “Es un tema que también me identifico mucho con él porque tiene como que ese lenguaje de ‘chamaquitería’, que tiene ese lenguaje que a la juventud le gusta, pero a la vez tiene sus elementos clásicos de la salsa. Es un tema que también me define mucho como artista”.

La balada “Déjame” refleja su determinación de probar su talento en otros géneros. “Yo soy fanático de la balada y de los boleros, sobre todo desde que soy chiquito”, confesó. “Yo estoy en un punto ahora mismo en mi carrera en donde yo estoy consciente de que al público no le están dando buena música”, analizó. “Ya hoy en día se ha tornado todo en ritmos básicos, lo mismo de siempre y estoy viendo que los fanáticos se están cansando ya de los mismos ritmos y hay ahora mismo una exigencia del público de música buena. Eso fue un proyecto superespecial y no será el último”.

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Los más “panas”

Una de las figuras que toma como referencia para evolucionar en la industria artística es a su padre, Jerry Rivera. Trabajar con él a dúo en la canción “La carrera” se convirtió en mucho más que solo una colaboración musical.

“Ese es el tema con el que más yo me he divertido en mi carrera porque realmente esa amistad que tenemos Jerry y yo la gente no la había visto en cámara ni nada porque nosotros siempre, aparte de que tratamos de no hacer lo que muchos artistas hacen, de exponer tu vida privada al ojo público porque después tú pierdes esa privacidad, esa intimidad de tu vida, pero en este caso, como estuvimos colaborando como artistas, la gente se dio cuenta de la relación que tenemos él y yo como amigos”, detalló con ilusión sobre la canción incluida en su álbum y que cuenta con un video musical.

“En el rodaje de cámara eso fue chiste tras chiste, yo molestándolo a él, él molestándome a mí. Hasta el sol de hoy ese tema está ‘superpegao’, desde que empezó a correr en enero. A mí me llaman hasta de España, me llaman amistades, ‘mira, está sonando por acá ‘La carrera’ con el viejo tuyo’, y para mí es un orgullo brutal porque si hay una persona en este mundo que yo admiro es a él, y que se dé esa colaboración, para mí fue algo superbonito”, subrayó el artista, quien además expresó cuánto le fascina venir a Puerto Rico y conectar con sus raíces.

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“Me encanta meterme pa’ Piñones para comerme tres alcapurrias de jueyes, para comerme un mofonguito. Me como tres arañitas y lo sigo para Palomino. Siempre tengo que ir a Palomino”, reveló con marcado entusiasmo. “Me encanta quedarme por el área de Condado, ir para la playa y vacilar. Yo soy bien playero y Puerto Rico tiene las playas más lindas del mundo. Yo siempre que vengo para acá me siento como un nene chiquito, te lo juro”.

Por lo pronto, los planes en la música no se limitan a solo promover su álbum. “Tengo una sorpresa bien grande este verano. Les tengo una canción y no es una salsa, y viene por ahí como en dos semanas, tres semanas”, adelantó sobre el lanzamiento. “Lo hicimos como un vacilón, pero el tema está supermovido. Está increíble”.