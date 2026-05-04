El reconocido salsero Jerry Rivera lanzó su sencillo “Es una locura”, una carta de presentación de lo que será su próxima producción discográfica y que titulará “El nuevo orden musical”.

El nuevo proyecto del artista, quien figura como una de las voces más influyentes y consistentes de la música tropical en las décadas recientes, respalda la intención de regresar “con fuerza renovada para marcar un antes y un después en la salsa contemporánea”, detalla el comunicado de prensa. Con una trayectoria impecable que lo ha consolidado como referente indiscutible del género, Rivera

El tema cuenta con la dirección musical del maestro Isidro Infante, figura legendaria cuyo legado ha sido fundamental en la evolución de la salsa. La unión de ambos apostó a “una propuesta auténtica, poderosa y fiel a las raíces del género”.

PUBLICIDAD

“Este proyecto representa un sueño hecho realidad. Es volver a la raíz, a la esencia, a esa salsa que se siente en el cuerpo y en el alma”, expresó Jerry Rivera mediante declaraciones escritas.

Con “El nuevo orden musical”, Jerry Rivera no solo procurara impulsar su lugar en la élite de la salsa, sino también realzar “la esencia pura de la música bailable: arreglos contundentes, instrumentación orgánica y una energía que conecta directamente con la pista de baile”, describe la nota de prensa. “Es una Locura” sirve como muestra de esta visión “con una descarga vibrante que evoca la época dorada de los grandes salones de baile, donde la salsa se vivía con intensidad, elegancia y pasión”.

“Es una locura” está disponible en todas las plataformas digitales de música.

A lo largo de su carrera, Jerry Rivera ha acumulado múltiples éxitos que han trascendido generaciones, posicionándose en los primeros lugares de las listas Billboard, obteniendo certificaciones multiplatino y conquistando escenarios alrededor del mundo, “siendo el artista de más ventas de discos en la historia de la salsa”, asevera el escrito. Su capacidad de evolucionar sin perder la esencia lo mantiene vigente como uno de los artistas más respetados y queridos del género.