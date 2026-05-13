La jovialidad que distingue al famoso cantante urbano Nicky Jam se manifiesta a solo segundos de conversar. Honesto. Transparente. Risueño.

Está claro de su sitial en la música urbana. También, de su afán por seguir fortaleciendo esa trayectoria que comenzó hace más de dos décadas y que le recuerda el poder de trabajar con afán por los sueños. Por eso la emoción lo invade al repasar memorias, así como al contar los días para presentarse en suelo boricua el próximo 23 y 24 de mayo con su espectáculo “El regreso a casa” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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“Yo soy un tipo que soy muy abierto en decir mis cosas. Nunca he tenido pelos en la lengua para hablar”, expresó con énfasis Nick Rivera Caminero.

Sus capítulos incluyen su faceta como empresario y de cuando se desempeñó como presentador de su podcast “The Rockstar Show” entrevistando a diversos artistas.

En entrevista con Primera Hora, el artista reflexionó sobre su carrera y el orgullo por sus logros.

Qué tiene Nicky Jam que no vamos a encontrar en otro artista

“Un ‘comeback’ como el mío. Yo hice un ‘comeback’ bien difícil y eso es algo que no todo el mundo puede decir que lo tiene. El que lo logre va a sentir una bendición increíble, porque la realidad del asunto es que no hay nada mejor que todo el mundo crea que ya se te acabó todo y volviste otra vez, y regresaste como el ave fénix, de las cenizas”.

Lo que le enorgullece de ser uno de los pioneros del reguetón

“Eso para mí es increíble porque, primero, la gente cuando me ve no cree la edad que tengo, entonces cuando me ven en persona y me dicen, ‘pero yo siento que tú llevas toda la vida en la música y te ves tan joven’, eso para mí se siente bien, porque normalmente muchas personas que son pioneros de este género no están activos, y mi respeto a ellos. Pero el mero hecho de que todavía estoy haciendo música y todavía estar ‘charteando’ con temas en buenas posiciones, ya para mí eso es una bendición. El mero hecho de ser uno de los que puso un grano de arena para que este género estuviera donde está y ver que hay un Bad Bunny gracias a lo que muchos de los que somos pioneros hicimos... Myke Towers, Rauw, todos estos artistas que están ahí, que incluso he hecho colaboraciones con todos ellos, para mí es una bendición. Lo recibo con mucha humildad, pero a la misma vez con mucho orgullo”.

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Lo que siente al tener un grado de Doctor Honoris Causa (de la Universidad de la Costa en Colombia)

“Primero que nada, es un orgullo para mi papá porque siempre quiso que me graduara de algo. Obviamente, soy músico desde chiquito y nunca pude. Es un doctorado de cultura y arte, y quién puede representar la cultura y el arte más que un artista que lleva tantos años en la música y en el mundo artístico. Yo honrado y contento y en gratitud en mi corazón de recibir ese doctorado”.

Uno de sus mayores logros con su álbum “Bohemio”

“Tuve la oportunidad de hacer salsa y el sueño de mi papá era escucharme cantar salsa. Eso es algo que yo me voy a llevar a la tumba porque yo siempre quise hacer una salsa para que a mi papá le guste y se lo disfrute. Desde que se lo envié (‘Comenzar de nuevo’) antes de que saliera en el álbum, todos los días me hablaba de la salsa, ‘papi, ese palo, ese tema’. Ya para mí, aunque no se pegue mundial o sea un número uno, ya le gustó a mi papá. Para mí eso es más grande que cualquier premio”.

Lo que significa cantar en Puerto Rico

“Siempre quiero tener el mejor recuerdo en cuanto a los conciertos en Puerto Rico. Soy muy celoso con ir para allá, que no sea solamente ir porque sea por negocio, ¿me entiendes? Me gusta siempre que sea por una gran razón y qué mejor razón de haber no estado allí en diez años”.

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Lo que tiene Puerto Rico que no has encontrado en otro lugar del mundo

“Empecemos con la sazón de la comida. La chispa que tenemos los boricuas. Tenemos mucha energía, o sea, un boricua puede tener 60 años y todavía puede ser viejo, puede estar arrugado, pero la energía y la chispa de ese señor no es la misma que la de un señor en otro país. Tenemos alma de chamaquitos, no importa la edad. Somos personas muy artísticas, somos reales, somos personas que no disimulamos cuando alguien nos cae mal porque tenemos esa sinceridad en la cara”.

Lo que extraña de su rutina de cuando no era famoso

“Extraño poder ir a cualquier lado y caminar por ahí en un centro comercial y comprar cositas y relajarme. El problema es que a lo mejor si no hubiera sido famoso, no tendría para comprar esas cositas (ríe)”.

De cuando se ha dejado envolver por la fama

“Nunca me envolví en el sentido de que me creía más que nadie, ni nada por el estilo, pero el mundo de la fama te puede llevar a muchos malos hábitos, mala compañía, cosas que no son muy buenas. Entonces, sí, a veces la fama me ha llevado a lugares donde no son los mejores para un ser humano, pero la misma música también ha sido la que me ha dado mi balance para volver a donde tengo que volver y no perderme en la fama”.

Lo que lo levanta en momentos de dificultad

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“Mientras estemos con Dios en nuestro corazón y con la fe, uno sigue para adelante. Ahí sigo, y mañana me voy a caer de nuevo, y vuelvo, y me paro, me limpio, y sigo por ahí. La gente vio mi serie y piensan, ‘ah, no, pues ya Nicky es el ganador’. No, no, no. Esa fue una etapa de mi vida y fue una lucha. Yo tengo otras luchas hoy. Mañana voy a tener otras diferentes porque la vida no es perfecta. La vida se trata de eso, de caerse y pararse”.

Los boletos para su espectáculo “El regreso a casa” están disponibles a través de Ticketera y en la boletería del Coliseo.