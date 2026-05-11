La presentación de “Defying Gravity” logró transformar la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce en un escenario de emociones, ovaciones y excelencia musical durante la noche del sábado a través de una producción “que elevó la interpretación del repertorio del teatro musical en la Isla junto a la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano”, destaca el comunicado de prensa.

Ante una sala llena, el espectáculo “logró fusionar la grandeza de Broadway con la fuerza interpretativa y sonora de una de las instituciones musicales más importantes del país, demostrando el alcance y la versatilidad artística de la Filarmónica en producciones de clase mundial”, agrega la nota de prensa.

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Bajo la dirección del maestro Karlo Flores, más de 50 músicos en vivo dieron vida a un repertorio icónico de musicales legendarios como Wicked, Hamilton, Les Misérables, Phantom of the Opera, Cats, Hair, Evita, Mamma Mia y The Little Mermaid, entre otros.

La producción contó con interpretaciones extraordinarias de figuras reconocidas del teatro musical internacional como Anthony Murphy, Farah Alvin y Chelle Denton, “quienes, por primera vez en la Isla, demostraron la potencia vocal y presencia escénica que los ha llevado a destacarse en importantes producciones de Broadway”. La artista puertorriqueña Camelia Muñiz se les unió en una participación que logró “conectar de forma especial con el público local gracias a su carisma y poderosa interpretación”.

Desde la obertura de Wicked, hasta el cierre con Let theSunshine In, el espectáculo mantuvo una energía que provocó múltiples ovaciones de pie. Temas como Defying Gravity, Memory, Music of the Night, Burn, On My Own y ThisIs the Moment se convirtieron en algunos de los momentos más coreados de la velada.

Uno de los grandes protagonistas de la noche lo fue precisamente la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano, con una ejecución fue impecable. “La producción evidenció nuevamente la capacidad de la Filarmónica para continuar innovando y expandiendo el alcance de la música filarmónica hacia nuevas audiencias y formatos contemporáneos”.

“Defying Gravity” se suma así a la creciente lista de producciones de gran formato impulsadas por la Fundación Arturo Somohano, consolidando su propuesta artística que conecta generaciones y posiciona a Puerto Rico como escenario de experiencias musicales de calibre internacional.

El evento producido por Rafo Muñiz para Prolat Entertainment contó además con un elegante diseño de iluminación que complementó la experiencia de la noche.

La próxima oferta musical de la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano será el concierto Jala Jala: El Combo Filarmónico el sábado 23 de mayo en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, a las 8:30 de la noche.