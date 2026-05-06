La comedia “Toc toc” regresa a varias salas de teatro en Puerto Rico luego de su éxito en 2024 con 23 funciones completamente vendidas.

Por primera vez, llegará a Ponce, con una presentación el próximo 26 de septiembre en el Teatro de la Universidad Católica Mons. Vicente Murga. Luego, la producción contará con funciones a partir del 14 de noviembre en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en San Juan.

La puesta en escena del reconocido autor francés Laurent Baffie cuenta con una adaptación local de Ricardo André Lugo. “La historia se desarrolla en la sala de espera de un psiquiatra, donde seis pacientes, cada uno con un trastorno obsesivo compulsivo distinto, coinciden en un encuentro tan inesperado como hilarante”, detalla el comunicado de prensa. “Mientras aguardan por el doctor, sus manías chocan, se retan y se entrelazan en una dinámica que evoluciona hacia una peculiar terapia grupal, cargada de humor inteligente, situaciones absurdas y momentos de reflexión sobre la condición humana”, agrega la nota de prensa.

PUBLICIDAD

El elenco está compuesto por Jasond Calderón, Modesto Lacén, Wanda Sais, Julián Gilormini, Linnette Torres, Juliana Rivera e Ivonne Arriaga, bajo la dirección de Edgardo Soto.

Julián Gilormini, productor de la pieza teatral, expresó su confianza en el proyecto. “Estamos listos y emocionados de volver a encontrarnos en escena para hacer reír, pero también para provocar reflexión en el público. Este elenco se ha convertido en una familia, y esa química tan especial que hemos logrado es precisamente lo que hace que “Toc toc” conecte de una manera única con la audiencia”, mencionó a través de la comunicación escrita.

“Toc toc” es una producción de Nueva Escena PR y cuenta con el trabajo creativo de destacados profesionales como Miguel Rosa López, Ricardo Diadoné y Kevin Ríos, entre otros.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.