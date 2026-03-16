Armando Sánchez te ofrece una buena dosis de optimismo
El cantante puertorriqueño promueve el tema “Good Day”, en el que le canta a las oportunidades que Dios nos da cada día.
Invitar a reflexionar sobre el valor de lo que parece cotidiano es uno de los propósitos del intérprete puertorriqueño de música sacra Armando Sánchez en su versión del sencillo “Good Day”. Agradecer y repasar la fortaleza que lo sostiene en su caminar se unen a su intención.
“ ‘Good Day’ es un recordatorio de que Dios ha creado siempre un nuevo día para nosotros con nuevas oportunidades y a veces perdemos la perspectiva de que no celebramos las cosas pequeñas, como por ejemplo respirar, levantarse un día más y tener la oportunidad de ese privilegio que no tienen todos”, detalló el artista en entrevista telefónica desde Dallas, Texas. “Es una canción para recordarnos que cada día es una oportunidad para enfocarse en las cosas positivas, que son las cosas que realmente valen la pena”, añadió sobre la versión presentada por Daystar Worship que se apoya en un ritmo dinámico y alegre.
Joni Lamb, Rebecca Hart, Michael Bethany, Keith Banks, Noel Johnston, Kendra Dean y Stephen Rucker se incluyen entre los músicos y coristas que participan en la producción.
Si bien anhela llevar un impuso de optimismo a quien lo escucha, Sánchez confesó estar claro de que esto no implica que vive una realidad ajena a los desafíos.
“En mi vida han pasado situaciones como a cualquier ser humano, altas y bajas, que llegan, que uno no se espera, y todos los días he tenido que decidir vivir en ese gozo”, confesó pensativo. “Definitivamente, porque seamos cristianos no nos exime de que vivamos cosas complicadas, pero yo creo que mi fe me ha ayudado a entender que no importan esas cosas que pasen, confiar en Dios es lo más importante”, enfatizó el intérprete natural de San Juan, quien se mudó a Texas en 2018.
“Good Day”, interpretada originalmente por Planetshakers y compuesta por Joth Hunt, no es el primer tema que graba en inglés. La experiencia lo lleva a compartir el significado de confiar y abrirse a nuevas experiencias.
“Hace años nosotros sentimos en nuestro corazón que íbamos a grabar en inglés en algún momento. Pero yo no sabía mucho inglés, así que fue como que, ‘¿cómo lo voy a hacer?’, sin saber que años después me iba a mudar a la ciudad de Dallas y que iba a aprender mucho y que iba a ser parte de otros grupos, y eso me iba a ayudar eventualmente a grabar en inglés también”, rememoró complacido el artista responsable de “Metanoia”, álbum debut que lanzó en 2015.
“Ya hace ocho años tengo el privilegio de ser parte de diferentes organizaciones o iglesias o grupos en inglés también. Sin duda, cuando me mudé y canté por primera vez era un inglés ‘matao’ (ríe), como uno dice. Pero con los años he visto un crecimiento y de verdad que fue como una promesa de Dios cumplida”.
Una gran sorpresa
El nacimiento de su hija, Joy Valentina, de dos años, se convirtió en uno de los momentos más significativos de su vida.
“Es un milagro”, dijo contundente la voz de temas como “Tierra bendita”, “Rey de mi vida”, “Sí y amén” y “Digno y santo”, entre otros. “Mi esposa y yo intentamos ser padres por casi diez años y no se nos daba. Hice un disco hace dos años que se llama ‘Sopla vida’, y cantando esa canción siento en mi corazón como que Dios me estaba sanando, porque yo tenía una condición que no podía procrear. Yo sentí un ambiente como de sanidad”, rememoró emocionado.
“Se lo dije a mi esposa en aquel momento. Lo compartí con los líderes. Tres semanas luego mi esposa me dice ‘estoy embarazada’. De hecho, habíamos planificado un proceso que se llama in vitro, en Brasil, y tuvimos que cancelar”.
Su testimonio reitera su mayor compromiso al cantar.
“Lo más que me complace sin duda es hacer sonreír a Dios con mi canción, que Él se sienta agradable cuando yo le cante. Pero no solamente cuando yo le cante, sino con mi vida entera”, expresó con énfasis. “Y sin duda, ver el poder de Dios a través de la canción y ver a otra gente recibir ese mensaje. No quiero que me escuchen a mí, sino que escuchen el amor de Dios a través de mí. Y cuando la gente escuche mi música, la huella que yo quiero dejar que es de transformación, que esa canción aporte un granito de arena para que la vida de esa persona sea transformada y que eventualmente pueda rendir su corazón a Jesús, y que en ese transcurso pueda seguir el camino y el propósito por el cual hemos sido creados”.
En asuntos de compromisos artísticos, el vocalista expresó que continúa inmerso en su gira musical “Sopla vida”. A esto se suman nuevos proyectos. “Por el momento sigo en procesos de composición y me estoy preparando para un proyecto en vivo que ya comenzamos a planificarlo para el final de este año”.