Los seguidores de la estrella urbana Bad Bunny tendrán la oportunidad de escuchar los temas de su nuevo álbum durante el listening party pautado para la noche de este jueves en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El artista no ha confirmado si estará de modo presencial en el evento.

Bajo la producción de Move Concerts, la venta de boletos para la experiencia exclusiva del álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, ya está disponible en línea a través de Ticketera, distinto a la dinámica del año pasado cuando impuso como regla la compra en la boletería del recinto.

Utilizando la frase “Nadie sabe”, desde el fin de semana Benito Antonio Martínez Ocasio ha causado revuelo entre sus seguidores al lanzar indicios de lo que será su nueva producción discográfica, que estrenará este viernes 13. En sus comentarios, ha insinuado que incluirá 22 temas.

Con el mensaje “el día más esperado por muchos ya llegó…”, ayer el “Conejo Malo” compartió en sus redes sociales un visual en el que, con campanadas y violines de fondo, se muestra con nueva imagen. El look se acerca más al de sus orígenes, cuando comenzó a conquistar con sus sonidos de trap.

El intérprete exhortó hoy, a través de su canal de WhatsApp, a no creer la veracidad de los diversos tracklists que han circulado en la web, los que tildó de falsos. “Me he levantado un poco triste al enterarme que después de tanto que les he tratado de enseñar, aun hay muchos que no aprenden”, escribió.

Por meses, la voz de éxitos como Ojitos lindos, Neverita y Dákiti insinuó la posibilidad de una nueva producción discográfica, distante a la decisión que anunció el año pasado, sobre tomar un año más apartado de los escenarios. En mayo lanzó el vídeo del sencillo Where She Goes, interpretada casi en su totalidad en español. El clip muestra varias tomas con la frase “Nadie sabe”, además del número 13. A su vez, durante su participación en la cartelera de WWE Backlash, en Puerto Rico, vistió una camisa con el número 13 en el pecho.

Su producción discográfica más reciente, Un verano sin ti, estrenó en mayo de 2022 y le ha derivado numerosos reconocimientos, incluyendo un Grammy y un Latin Grammy como mejor álbum de música urbana.

Apoya la salud mental

Por otro lado, el galardonado artista anunció ayer al ganador de Forbes 30 Under 30 Latinx Pitch Competition, que recayó en el colombiano Jaime Castro, cofundador de la empresa nueva de salud mental Selia. De acuerdo con datos compartidos en la página oficial de Forbes, la distinción lo hace merecedor de un premio de $300 mil, de los cuales $100 mil fueron donados por el cantante Bad Bunny.

Cinco jóvenes emprendedores latinos participaron de la oportunidad de presentar sus negocios ante un jurado que incluyó al artista puertorriqueño. La creación de Jaime Castro, quien estudió ingeniería biomédica, permite a través de su plataforma conectar a pacientes con psicólogos y especialistas en línea.

El jurado también estuvo compuesto por Arturo Elizondo, cofundador de Every; Camila Tellez, fundadora de Parade; y Jomayra Herrera, socia en Reach Capital.

Bad Bunny apareció en la lista Forbes 30 Under 30 Estados Unidos de la música en 2019. Este año fue incluido en la lista de Forbes de las celebridades mejor pagadas por ganancias de $88 millones en 2022, según estimadas por la revista especializada en negocios.