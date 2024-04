Nuevos proyectos y mucho entusiasmo marcan la nueva etapa de Grupo Manía, que le da la bienvenida de regreso al intérprete Alfred Cotto, tras su renuncia en 2016.

Con el anuncio de su retorno, Héctor “Banchy” Serrano, líder de la veterana agrupación de merengue, dejó establecido que por ahora solo serán su hermano Daniel Serrano, Alfred y él quienes estén al frente de la banda. De paso, confesó que la reconexión con Alfred representa un deseo cumplido.

“Esto es un resurgir en muchas áreas, emocional y espiritual. Yo me siento superconfiado de que es una etapa en mi vida que Dios me está concediendo los anhelos de mi corazón”, expuso mediante entrevista telefónica. En 2016, Alfred Cotto hizo pública su decisión de renunciar a Grupo Manía y comenzar una carrera como solista. El distanciamiento delineó la falta de relación con Banchy, quien atribuyó a “un mal entendido de negocios” la brecha que se creó entre ambos. Pero todo eso quedó atrás, asegura.

“Pasaron muchos años, pero lamentablemente, la falta de comunicación nos distanciaba… Luego de eso surgen unas situaciones en la vida de mi hermano Alfred, que pierde a su mamá, rápidamente fui (a darle apoyo). Luego pierde a su señora suegra, y fui también, y ahí como que comenzaron a sanar unas áreas”, sostuvo Banchy. “Esa amistad se iba reponiendo nuevamente. Nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común y demasiado trabajo que hacer, para estarlo perdiendo. La gente lo estaba pidiendo. Yo, definitivamente, soy líder de visión, un facilitador. Si yo veo que hay algo que el pueblo quiere, yo tengo que someterme a la voluntad del pueblo porque ya Grupo Manía es un patrimonio de Puerto Rico”.

Alfred Cotto, por su parte, reveló con entusiasmo sentirse pleno con esta nueva oportunidad. “Me siento más que contento de nuevamente regresar a mi casa y, también, más orgulloso que mi mamá en el Cielo… ella quería, ella anhelaba esto, que Alfred nuevamente estuviese junto a la familia de Banchy y Grupo Manía, y Dios tiene el tiempo perfecto y ya se hizo realidad”, afirmó. En el proceso de reconexión, mencionó que “llorábamos, Banchy por allá en lo de él y yo por acá en lo mío, hasta que estuvimos juntos y aquí estamos en el nombre de Dios”.

Ante la posibilidad de un retorno de su hermano Oscar Serrano a la agrupación que ya suma 30 años de fundada, Banchy aclaró que por el momento es una propuesta que no se ha conversado. “Yo tengo una muy buena relación con mi hermano Oscar, pero ni siquiera yo le he tocado el tema”, expuso. “Cuando voy a hablar de eso tengo que ser responsable. Oscar tiene sus clientes y sus cosas. Pero dentro de todo, obviamente, sabemos que ese es el gran pedido porque una vez estando Alfred, la gente va a decir ‘ok, necesitamos también que esté Oscar”, detalló. “Nosotros no queremos ponernos en esa postura porque eso le corresponde a Dios, le corresponde a los corazones, le corresponde a la sanidad y al entendimiento de que podamos entonces reestructurar a Grupo Manía como la gente lo quiere ver, y podamos terminar nuestra carrera unidos como una familia que somos, y dándole lo mejor de nosotros al pueblo”, expresó sobre el grupo al que también perteneció Elvis Crespo.

Banchy también aclaró que Raúl Armando del Valle y Emmanuel Vizcarrondo, quienes quedaron fuera, “cumplieron su función” en Grupo Manía. “Los queremos y los queremos ver bien. Yo creo que esto también les puede abrir un mundo de oportunidades para ellos. Somos panas”, dijo, “y saben que esto es una decisión estrictamente de negocios, y hay que tener la madurez para entenderlo, el idioma del negocio es una cosa, y la amistad es otra”.

Por el momento, el lanzamiento este viernes de su sencillo “La chacha” es uno de los nuevos proyectos que les provoca gran ilusión en esta etapa. La composición del arreglista Charlee Way narra la fascinación por los encantos hacia una chica.

“Es de los tempo más bailables de Grupo Manía, como ‘Linda eh’”, describió Banchy sobre la canción que cuenta con la colaboración de Hiram D. Abrante, cantante del grupo musical La Tribu de Abrante. “Tiene un tumba’ito que va a gustar mucho, superbueno. Tiene una esencia y una cadencia tremenda porque tiene de Grupo Manía su esencia, y también tiene la esencia de cada uno de los artistas, de Charlie y de Abrante”.

La buena química en el proceso de creación es uno de los aspectos que resaltó Abrante sobre “La chacha”. “La experiencia con Grupo Manía y con Charlie en el estudio fue algo superorgánico. Estábamos rato tratando, hablando que queríamos hacer una colaboración y de repente, me acuerdo como hoy que estábamos en un evento de despedida de año juntos y lo acordamos”, relató con emoción el artista. “La energía que había en ese estudio, la manera en que fluyó musicalmente hablando, lo que la gente va a apreciar, va a escuchar, la letra, todo, sé que les va a encantar. De verdad, es una bomba musical”.

El lanzamiento de un álbum es otro asunto que mantendrá ocupada la agenda de Grupo Manía en este 2024, aseguró Banchy. “Vamos a caminar sobre la promesa y llevarle alegría a un pueblo que está saturado de malas noticas”, manifestó. Por lo pronto, se preparan para el debut de Alfred Cotto en una presentación pautada para el 11 de mayo en Busch Gardens (Florida). Además, trabajan en la posibilidad de realizar un espectáculo en el Coca-Cola Music Hall. “Tenemos muchas cosas grandes que darle a Puerto Rico. Tenemos mucha energía”, concluyó.