Un experimento que llevó a cabo durante el Encendido de Navidad en Mayagüez, ahora lo transforma en su próximo proyecto musical.

El cantante Josué Barreto, la mente detrás del conjunto Barreto El Show, comenzó el 2024 con mucho sabor y nostalgia, al lanzar la versión estudio de un “medley” donde honra temas populares de algunas de las voces más prestigiosas de México con la fusión de la bachata.

El intérprete, que ha mostrado su versatilidad al explorar ritmos como la bomba, la plena y la salsa -al igual que el rock, el pop, el bolero y el merengue-, exploró la fusión de este género tropical con las interpretaciones de éxitos popularizados por los artistas Juan Gabriel, Marco Antonio Solís y Luis Miguel con su “Bachata Mex”.

Para este arreglo -que está disponible en todas las plataformas- el boricua combinó los tema “No tengo dinero” del reconocido “Divo de Juárez”; “Si no te hubieras ido” de “El Buki” y “Ahora te puedes marchar”, la versión en español que interpretó el “Sol de México” del éxito “I Only Wanna Be With You”, de Dusty Springfield, con los ricos sonidos de la música autóctona de la República Dominicana.

“La gente se preguntará cómo se van a oir esas canciones en bachata, pues la gente tiene que buscar el ‘Bachata Mex’, y que es ‘Mex’, no ‘Mix’, porque eso le hace alusión a México. Y a eso se le añadió ‘brass’, se le incluyó piano, se le incluyó batería en la porción del tema de Luis Miguel a la bachata, que esta normalmente, en sus fundamentos. Consiste de cinco instrumentos: primera guitarra, segunda guitarra, bajo, bongó y güira”, manifestó el artista sobre el arreglo del músico Pablo López Dumas.

Fue tanto el afán de poder conseguir un sonido auténtico, que el isabelino terminó viajando al país quisqueyano para grabar esta canción con experimentados exponentes del género popularizado por Antony Santos, Luis Miguel del Amargue , Romeo Santos y el dúo Monchy y Alexandra.

“Así es como tú terminas combinando tres grandes potencias musicales: Puerto Rico, México y República Dominicana”, expresó el artista sobre el proyecto donde también colaboró el dominicano Guillermo “Polo” Parra, ingeniero de sonido que ha trabajado con cantantes como Víctor Manuel, Toño Rosario, Belinda, Omega, entre otros.

Barreto sostuvo que esta producción musical busca también celebrar el trabajo que lleva haciendo desde verano de 2009, cuando le dio forma a su agrupación bajo el nombre de “Barreto, tu plena y algo más”.

“Estamos aludiendo a lo que hacemos en vivo. Ahora estamos presentando siete géneros musicales orquestados en vivo. Las presentaciones que estamos haciendo, nuestra bomba, nuestra plena y nuestra salsa siguen siendo nuestro corazón, nuestro ADN, nuestra rítmica principal, pero estamos incluyendo otros géneros, otras pinceladas, para que toda la familia lo disfrute, el niño, el hermano, el tío, el abuelo, todas las generaciones”, indicó.

Por otro lado, Barreto se encuentra en motivo de celebración tras su presentación en el Centro de Bellas Artes de Caguas, donde le ha dado aire nuevo a su conjunto, al igual que una oportunidad para reencontrarse con los elementos que le dieron forma a su identidad artística desde la niñez.

De hecho, su próxima presentación está más cerca que nunca, dado que formará parte de los artistas invitados para la edición 54 de las Fiestas de la Calle San Sebastián, que comenzarán el próximo jueves, 18 de enero, desde el caso urbano del Viejo San Juan.

“Puerto Rico celebra la Navidad de noviembre hasta la San Sebastián, y las navidades más largas del mundo las vamos a cerrar este 18 de enero, en la Plaza de Armas a las 8:00 de la noche, que va a ser un concierto que estará lleno de muchas sorpresas. Estamos poniendo el empeño para que sea una presentación superhistórica”, manifestó.