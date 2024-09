El cantante y compositor estadounidense Justin Timberlake comenzó su carrera profesional en los programas de televisión “Star Search” y “Mickey Mouse Club”, con los cuales obtuvo un gran reconocimiento y desde entonces logró obtener grandes éxitos, llevándolo a la fama mundial.

Además, el artista no solo se ha desempeñado en la música, puesto que también se destaca por su talento en las artes escénicas, lo cual le permitió ser parte de películas como “Friends With Benefits”, “Reptiles” y “Trouble With The Curve”.

Debido a esto, el estadounidense ha logrado establecer una sólida carrera en la que cuenta con miles de fanáticos alrededor del mundo, por lo cual en su cuenta de Instagram tiene poco más de 75 millones de seguidores y “Billboard” lo nombró como una de las mayores estrellas del pop en el siglo XXI.

Justin Timberlake entre los más grandes artistas del siglo XXI

La revista “Billboard” realizará un recuento de las 25 estrellas del pop más grandes de los últimos 25 años, con el fin de celebrar que se está llegando al fin del primer cuarto del siglo XXI, nombrando a los veinticinco artistas más relevantes hasta el momento.

Debido a esto, en el lugar 25 se encuentra a Katy Perry; en el 24 está Ed Sheeran; el 23 lo ocupa Bad Bunny; el número 22 se ubica la banda One Direction; en el 21 Lil Wayne; en el puesto 20 está Bruno Mars; en el lugar 19 se encuentra la banda de K-pop, BTS; en el número 18 se ubica The Weeknd; en el 17 Shakira; en el lugar 16 Jay Z y en la posición 15 Miley Cyrus.

Billboard names Justin Timberlake the 14th greatest pop star of the 21st century. pic.twitter.com/eQMfMJZany — Pop Tingz (@ThePopTingz) September 26, 2024

Esto deja a Justin Timberlake en el lugar número 14 del podio, puesto que el cantante logró posicionar varias de sus canciones en el primer puesto de la lista “Hot 100″, entre las cuales se incluye su sencillo con la agrupación NSYNC, “It’s Gonna Be Me”.

Otra de sus producciones más significativas es “Bye, Bye, Bye” que marcó su mayor debut de álbum, vendiendo poco más de 2 millones de copias en la primera semana, logro que después fue superado por Adele, encabezando el listado “Billboard Hot 200″ durante ocho semanas.

En el año 2002 se separó del grupo musical y de Britney Spears, una de las rupturas más recordadas en lo que va del siglo, lo cual le dio el inicio a una nueva era del artista, lanzando nuevos sencillos que le dieron paso a su carrera en solitario.