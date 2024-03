Justin Timberlake volverá a cantar con NSYNC. Así lo confirmó el propio cantante en sus redes sociales, donde compartió detalles sobre su próximo disco, Everything I Thought It Was.

Esta semana, el intérprete de “Mirrors” publicó un video en su cuenta de TikTok en el que muestra algunos detalles del vinilo, edición de lujo, de su próximo álbum, que se lanzará el 15 de marzo.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios de fanáticos emocionados por su nueva música, pero hubo uno que llamó la atención de Timberlake.

Un fanático le preguntó si en su disco incluiría una canción junto a sus excompañeros de banda. “Parpadea dos veces si es que NSYNC tendrá una canción llamada ‘Paradise’”, escribió el seguidor.

Chris Kirkpatrick), Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone y Justin Timberlake ( PAUL BUCK )

Al poco tiempo, Justin Timberlake decidió responder con un video en el que se puede ver al cantante bajar sus lentes de sol, mirar directamente a la cámara y parpadear tres veces, gesto que se puede interpretar como una confirmación.

Recientemente, Timberlake aseguró que no descartaba hacer nueva música con NSYNC e incluso insinuó que pronto podría haber nuevas canciones junto a sus excompañeros de banda.

En una entrevista en The Kelly Clarkson Show, Justin Timberlake lanzó una indirecta sobre un posible reencuentro del grupo para hacer nuevas canciones. “Pasé algún tiempo con otros cuatro chicos haciendo muchas armonías”, dijo el intérprete en referencia a sus excompañeros de banda JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Lance Bass.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el grupo se reúna de nuevo para hacer más música, respondió: “Es un poco loco, hay tantas cosas que continúan justo donde lo dejaron en cuanto a la química. Hemos estado en el estudio, así que puede haber algo”.