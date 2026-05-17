La canción “Billie Jean”, de Michael Jackson, volvió a romper récords y alcanzó el primer lugar del ranking diario global de Spotify el pasado 15 de mayo, con 6,028 millones de reproducciones en un solo día.

Este nuevo logro llegó cuatro décadas después de que la canción apareciera por primera vez en el álbum Thriller, en enero de 1983, representando así la posición más alta que el tema ha alcanzado desde la creación de esta plataforma.

Estas nuevas reproducciones se producen en el contexto del estreno del largometraje “Michael, biopic”, que cuenta la vida del artista y fue estrenado en las salas de cine el pasado 24 de abril de 2026.

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El filme ha recaudado más de $570 millones, superando la marca lograda por Bohemian Rhapsody en el mercado estadounidense y estableciendo un nuevo récord para el género de los biopics musicales, según cifras de Deadline y la consultora Comscore.

La película, que incorpora grabaciones, actuaciones y coreografías del “Rey del Pop”, es protagonizada por Jaafar Jackson. Desde su estreno, el catálogo completo de Michael Jackson ha experimentado un aumento en reproducciones.

“Billie Jean” ha sido una de las canciones que ha liderado esas cifras, ya que a inicios de mayo ingresó al top 10 global de Spotify y, para la semana de seguimiento que terminó el 7 de mayo, ya se encontraba en el puesto tres con 37.6 millones de escuchas semanales.

Sin embargo, este fenómeno se limitó allí, ya que otro de los temas que también entró al puesto fue del ranking global con más de 29 millones de reproducciones semanales, fue “Beat It”.

No solo las canciones del “Rey del Pop” han logrado posicionarse en la plataforma de streaming; Michael Jackson superó por primera vez los 98 millones de oyentes mensuales, ubicándose entre los artistas más escuchados a nivel mundial, a pesar de que su discografía es anterior a la era del streaming por varias décadas.

“Billie Jean” fue escrita por Michael Jackson y producida por el ganador del Latin Grammy Quincy Jones, e inspirada en las experiencias que vivieron sus hermanos durante las giras con The Jackson 5.

“Nunca hubo una Billie Jean real. La chica de la canción es una combinación de personas con las que mis hermanos se han visto acosados a lo largo de los años. Nunca pude entender cómo estas chicas podían decir que llevaban el hijo de alguien cuando no era verdad”, comentó el “Rey del Pop” en su autobiografía Moonwalk, publicada en 1988.