Michael Jackson cantó una vez “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”. Para los fans de la música del Rey del Pop, son palabras para vivir: Las reproducciones de su catálogo aumentaron un 95% en Estados Unidos durante el fin de semana en comparación con las mismas fechas del fin de semana anterior.

Así lo afirma Luminate, una empresa de datos y análisis del sector que ofrece información sobre los cambios de comportamiento de los oyentes de música.

Un éxito de taquilla fue la causa: “Michael”, la película biográfica de gran presupuesto sobre Michael Jackson estrenada el viernes, ganó 97 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá en su fin de semana de estreno, según las estimaciones del estudio. Unas semanas antes, las estimaciones para “Michael” se acercaban a los 50 millones de dólares. La semana pasada, el estudio calculaba que se acercaría a los 70 millones de dólares.

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Como resultado de la increíble popularidad de la película, Jackson recibió 31.7 millones de streams el viernes 24 y el sábado 25 de abril en Estados Unidos y 16.3 millones de streams el fin de semana anterior, el viernes 17 y el sábado 18 de abril. Esto supone un aumento del 95%.

Pero antes de que Michael Jackson fuera Michael Jackson, fue el miembro más joven de The Jackson 5. El clásico grupo de chicos también experimentó un enorme aumento de streams. El grupo obtuvo 2.4 millones de streams el viernes 24 y el sábado 25 de abril, frente a los 1.3 millones del fin de semana anterior, viernes 17 y sábado 18 de abril. Esto supone un aumento del 85%.

Jackson también experimentó un aumento de reproducciones en Apple Music. Según el gigante del streaming, el lunes Jackson tenía ocho canciones en la lista global de las 100 más escuchadas de Apple Music. “Billie Jean” se situó en el puesto 11.

Y Shazam descubrió que los streams de Jackson fueron un 140% más altos el fin de semana pasado, del 24 al 26 de abril, que el fin de semana anterior, del 17 al 19 de abril. Como resultado, actualmente hay siete canciones de Jackson en el top 200 mundial de Shazam.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.