El veterano salsero Bobby Cruz expresó su sentir, a través de las redes sociales, con relación al género de la salsa y sus intérpretes boricuas.

Para el experimentado cantante, quien junto a Richie Rey compone uno de los grandes grupos boricuas de salsa brava, el mejor sonero improvisando salsa, que existe en Puerto Rico es el “Caballero de la Salsa” Gilberto Santa Rosa.

“Aquí pensando... En los últimos meses se ha hablado mucho de quién es el mejor sonero improvisando en la salsa. Y aunque los mencionados todos son buenos -y a mí personalmente me gusta mucho Domingo Quiñones-, pero creo que se nos está escapando algo. Pienso que Gilberto tiene que estar obligatoriamente en los mejores 5 de la improvisación, porque la realidad es que hablar de él en la tarima es adentrarse en una dimensión totalmente distinta del soneo”, expresó con admiración en su escrito.

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Bobby Cruz ( Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media )

“Mientras la norma en la improvisación suele ser el arrebato, la velocidad desmedida o el recurso del grito forzado para no perder el paso frente a la clave, Gilberto nos regala una lección de pura sofisticación en cada nota. El verdadero mérito de su talento radica, en primer lugar, en una musicalidad impecable”, añadió Bobby Cruz.Para sustentar su opinión sobre Gilberto Santa Rosa, destacó su calidad vocal y musical.

“El verdadero mérito de su talento radica, en primer lugar, en una musicalidad impecable. Gilberto jamás sacrifica la afinación ni la belleza de la línea melódica en función del ritmo. Su voz fluye con una naturalidad impresionante, construyendo melodías tan perfectas y pulidas que cuesta creer que estén naciendo en ese mismo instante. A esto se le suma una narrativa y coherencia absoluta. A diferencia de quienes recurren a frases hechas o muletillas para rellenar espacios, él posee la rara virtud de la elocuencia en tiempo real. Sus soneos respetan el hilo conductor de la obra; es un contador de historias que improvisa con la estructura y la elegancia de un libreto ya escrito. O sea, el tipo hace sentido y te cuenta una historia”, reiteró Cruz.

“Finalmente, destaca la ironía fina como destreza. Con su estilo, él trae una categoría diferente a la tarima, sin perder jamás la compostura ni el señorío. En definitiva. el único sonero capaz de unirte a la conversa...es un contador de historias que improvisa con la estructura y la elegancia de un libreto ya escrito. O sea, el tipo hace sentido y te cuenta una historia”, sostuvo antes de destacar el estilo de Santa Rosa que, según dijo, lo hacen único en términos de la improvisación.