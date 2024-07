“Tomo riesgos, no tengo miedo a hacer cosas que para otros serían equivocadas, aquí no hay fronteras, el arte no tiene límites”.

Así se manifestó Bodine Koehler al asegurar que está más suelta que nunca en su faceta como cantante, compositora y pianista con su nuevo sencillo “X en la espalda, X en el cuello”.

“Por primera vez me estoy mostrando sin algún tipo de filtro, estoy poniendo mi corazón en la mesa, estoy hablando como quiero, estoy expresándome como siempre he querido”, aseguró la también modelo en entrevista telefónica con Primera Hora sobre su más reciente producción con Trambo Records, donde utiliza ritmos lentos, sensuales y estrafalarios para capturar un recuerdo de su pasado.

PUBLICIDAD

“El título es bien fácil, es ‘Besito en la espalda, besito en el cuello’, lo abrevié por eso de evitar un título que pareciera un testamento”, expresó la boricua, de ascendiencia holandesa, entre risas, al dialogar sobre la producción que trabajó con XAY y Blvck95, escrita por ella misma y en la que quiso continuar con su objetivo de seguir saliendo de la zona cómoda al afrontar experiencias que se dificultan por la falta de madurez emocional y que, hoy día, les saca el jugo.

Koehler asegura además que esta canción viene acompañada de unos visuales con los que decidió explorar el mundo del ventriloquismo, plasmando lo que representa ver nuestros sentimientos siendo manipulados y cómo salir de ese ciclo.

“Yo creo que esto es una vuelta que muchos hemos experimentado, todas las nenas pasan por eso, cuando te engañan, cuando te sientes como una muñeca que aparenta estar feliz, pero ahí estoy yo, que es un contraste con ese objeto. ¡Yo quiero darte drama aquí!”, indicó la artista, quien colaboró con el fotógrafo Joaquín Castillo, el “stylist” Mario Solares y el maquillista Rory Álvarez para llevar una visión visual similar a las propuestas de revistas como Paper y Vogue Italia, a su producción.

Koehler expuso también que este número, que explora igualmente su proceso en el desamor, nace en un momento cuando finalmente logra rodearse de un grupo de figuras que no solo emanan creatividad, sino que han confiado en su visión artística.

“Yo creo que encontrar ese equipo fue el proceso más largo que he enfrentado. Ahora me siento supercómoda, me siento feliz, estoy creando y todo está saliendo natural, está saliendo como he soñado, como realmente soy”, expresó la exreina de belleza, quien representó a Puerto Rico en el concurso de Miss Universe 2012, hecho que, aseguró, dejó a un lado.

PUBLICIDAD

“En esa primera etapa, todo el mundo tenía una idea de que así era toda mi vida y siempre sería, y no, todos tenemos nuestras etapas, todos nos podemos transformar, todos nos podemos encontrar. Yo siempre he hecho música, pero ahora me encontré en lo que quiero compartir con el mundo”, apuntaló.

En estos momentos, la también modelo se encuentra eufórica tras tener una oportunidad que anhelaba por muchos años de volver a su ciudad natal de San Juan para presentarse en el showcase de Juguito China este martes, 23 de julio, en La Respuesta.

“Yo siempre quise cantar allí, era algo que hasta lo soñaba, ¡y lo manifesté!”, destacó Koehler, quien acotó que esta presentación contará con algunos artistas emergentes como Bebo Dumont, Moffa, J Noa y Leton Pé, figuras con quienes ha colaborado en su trayectoria.

“El showcase va a estar cab... Los artistas que van a estar allí son superduros. Esto será como estar con mi familia. Estoy bien entusiasmada”, puntualizó.

Los boletos de “Juguito China” en La Respuesta están disponibles aquí.