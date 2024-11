Tras recibir el apoyo de su comunidad luego de sobrevivir un cáncer de mama, la pianista Brenda Hopkins Miranda se une a Conjunto de Rock de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro para dejar las emociones florecer con la primera edición del concierto benéfico “Por amor a ellos”, que se celebrará en el teatro de la institución.

La compositora y arreglista puertorriqueñá reveló que el espectáculo que tendrá lugar el próximo domingo, con entrada libre de costo, reunirá a sus alumnos para una conmovedora velada musical con el fin de recaudar fondos para la Beca Brenda Hopkins Miranda, que honra su deseo de ayudar a la matrícula de los Programas de Música Popular y Enfermería.

“Por primera vez voy a estar tocando mi música con mis estudiantes, que es algo que nunca había pasado. De hecho, hay una estudiante que va a estar tocando una de mis piezas. Va a ser, para mí, parapelos”, manifestó la también profesora del recinto en entrevista con Primera Hora en medio de una visita a la agrupación mientras practicaban una de las interpretaciones que realizarán esa día.

El ensayo contó con la presencia del alumno José Luis Ramírez, actual participante de la vigesimosexta temporada de “The Voice”, quien cantó el tema “Halo” de Beyoncé junto a sus colegas y mentora.

El participante de "The Voice", José Luis Ramírez, participara del espectáculo musical benéfico. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Siempre es un honor presentarme con esta banda, porque me han visto crecer, donde he forjado mi presencia escénica, y yo no me presentaba antes de la forma que lo hago ahora”, manifestó el carolinense, quien aseguró sentirse feliz de tomar su tiempo libre para aportar a una causa emotiva.

“No quiero dar muchos detalles, pero les aseguramos que el evento es bien emotivo, queremos tocar las fibras de la gente”, resaltó el cantante.

Hopkins, por su parte, indicó que la presentación representará un derroche de talento, instando al público a darse la vuelta y conocer la nueva cepa de músicos en la Isla del Encanto.

“Nosotros siempre hacemos un concierto semestral allí mismo en el teatro. Yo quería darles más visibilidad y les exhorto a los productores que, si quieren buscar talento, que vengan a los conciertos del Programa de Música de la Inter Metro, porque estos no son conciertos de estudiantes, son conciertos de artistas”, manifestó la también educadora, destacando que presentan a su matrícula de la misma forma que reciben a una megaestrella en los escenarios.

“Vamos a dejarle saber a Puerto Rico que nosotros somos la isla del talento y lo vamos a demostrar allí ese día”, manifestó, destacando el talento de su matrícula, como el mismo Ramírez, quien ahora representa a la Isla en la competencia musical. “Él lleva emocionándome a mí concierto tras concierto, hemos hecho como cuatro o cinco conciertos aquí con el Conjunto, y eso es emoción pura cada vez que lo escuchaba cantar”, manifestó.

Hopkins reveló que la idea del concierto surge de la buena acogida que recibió su pasada presentación benéfica "Vivir", que se celebró el pasado mes de febrero. ( Ramon "Tonito" Zayas )

De hecho, la artista se conmovió al recordar cómo el jóven de 21 años la soprendió con una interpretación del tema “Here Comes the Sun” de The Beatles mientras luchaba contra la enfermedad que le detectaron a principios de 2023, situación que la alejó un poco de los escenarios. Ese “regalo” la llevó a dar de vuelta la bondad que ha recibido en los últimos 10 años en la institución, proveyendo una ayuda a quienes se dedican a cuidar a los más vulnerados.

“Una de las razones por las que quiero beneficiar a los estudiantes de enfermería es porque yo pasé por un proceso de salud, y entiendo la importancia de que tengamos enfermeros y músicos en el país, porque la música es medicina”, expresó.

“Por amor a ellos” se presentará el domingo, 10 de noviembre, a las 3:00 p.m., en el Teatro de la Inter-Metro.

El público tendrá la oportunidad de apoyar a los jóvenes talentos asistiendo al concierto y contribuyendo a la Beca Brenda Hopkins Miranda a través del siguiente enlace: https://www.paypal.com/ncp/payment/62LCWCGMY2Z3Y