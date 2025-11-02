El artista urbano Brray presenta su nuevo sencillo, “Enchulau”, con la colaboración de Alejo y L-O-N. El tema une generaciones dentro del movimiento trap romántico de Puerto Rico.

El tema “fusiona la lírica aguda y callejera de Brray con una vulnerabilidad romántica, convirtiéndose en un himno moderno sobre el caos y la euforia de enamorarse demasiado, demasiado rápido”, describe el comunicado de prensa. “Enchulau” captura “el caos eufórico de perderse en el deseo — ese momento en el que el amor, la pasión y la obsesión se confunden y se funden en uno solo”, agrega.

“Esta canción trata de ese momento en que estás completamente atrapado — no sabes si es amor o locura, pero no te importa”, expresó Brray en declaraciones escritas. “Es pura energía, y creo que todos hemos estado enchulau alguna vez”, añadió.

“Enchulau” está disponible en todas las plataformas digitales.

El tema se suma a éxitos de Brray como “100POL35” y “Dalo To’”, en los que busca mostrar “un lado más íntimo sin perder la autenticidad que lo distingue dentro del género urbano.

Reconocido por “su talento lírico, visión creativa y versatilidad, Brray ha alcanzado un éxito global que lo consolida como una de las voces más destacadas del movimiento urbano latino”. Cuenta con más de 3.4 mil millones de streams en Spotify, 75.5 millones en Apple Music y más de 590 millones de visualizaciones en YouTube.

Alejo, originario de Caguas, Puerto Rico, es conocido por su fusión de reguetón contemporáneo con influencias clásicas y globales. Se dio a conocer internacionalmente en 2022 con los éxitos “Pantysito” y “Un Viaje”. Ha colaborado con artistas como Feid, Karol G y Wisin, consolidándose como uno de los nuevos referentes del género.