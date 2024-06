Su deseo de darse a conocer en el panorama urbano internacional lo logró con su tema “Luna”. Era 2017, un año después de comenzar a sonar en el público con sus creaciones de trap y narrativas de la calle. Pero esa canción de desamor tocó el interés de millones de seguidores que no tardaron en convertirlo en su favorito.

“En cada etapa he tenido un tema que ha marcado una diferencia en mi carrera”, repasó el intérprete puertorriqueño Brytiago. “Le tengo mucho cariño a ese tema, ‘Luna’, porque fue el primero que me hizo salir de Puerto Rico, quizás Colombia, México, Latinoamérica, un reguetón, y en ese momento estábamos haciendo trap. Cuando hago mi primer reguetón, como que explota fuera de Puerto Rico”, prosiguió el artista, quien presentará “Exclusive El Concierto” el próximo 16 de agosto en el Coca-Cola Music Hall.

PUBLICIDAD

La versión “remix” del éxito “Bebé” se añade a esa lista de nostalgia. “Es un tema que hice con Daddy Yankee y Nicky Jam, también un reguetón. Fueron temas que me hicieron salir fuera de Puerto Rico y me hicieron ir a lugares que pensé que no iba a pisar tan rápido”.

Esa aceptación, la valora. Pero figurar con vigencia en el panorama urbano más allá de las millones de reproducciones acumuladas en las plataformas digitales de música, es una ejercicio que lo mantiene ocupado. “Para mí lo más difícil del artista no es llegar a donde tú quieres, es mantenerte en el nivel que tú quieres estar”, sostuvo Bryan Rafael Cancel Santiago sobre la finalidad de continuar con un respaldo de la fanaticada. “Eso es lo más difícil dentro del ambiente de nosotros, mantener tu esencia y mantenerte como artista vigente, y que la gente, que el público quiera escucharte, que esté atento a tu música y de lo que le puedas brindar”.

Experimentar con nuevos ritmos, como la bachata para el éxito “Mi reflejo”, forma parte de su rutina para complacer a su gente. “Trabajo muchas veces en el estudio. Siempre estoy haciendo música. Me rodeo con productores nuevos, con colegas del género nuevos para tener oídos nuevos, gente que tenga ideas nuevas y me encanta escuchar opiniones”, precisó como parte de su práctica, que no deja de incluir a quienes lo han apoyado en sus orígenes. El exponente urbano Anuel es uno de los que se incluye en ese grupo. Hace un mes lanzó “Kilerito”, con su colaboración.

PUBLICIDAD

“Es una palabra que es como una jerga de Puerto Rico, kilerito”, explicó. “Es una persona que brega con cosas del bajo mundo y, obviamente, todos sabemos que Anuel y yo venimos de la era del trap, que era una era del bajo mundo. Nosotros salimos prácticamente de ahí”, expuso. “Él escuchó y se volvió loco con el tema porque es un concepto que prácticamente lo define a él, de donde viene, me define a mí”, agregó sobre el intérprete, con quien en 2019 lanzó el tema “Controla”. Interactuar con el público es una de las experiencias más valiosas para Brytiago. Para su espectáculo “Exclusive El Concierto”, mantiene su enfoque en brindar una noche inolvidable. Festeja cada apoyo a través de las redes sociales y las plataformas digitales de música, pero el calor que deriva de un encuentro presencial, no lo sustituye nada.

“Compartir con el público es lo que hace al artista. Para mí es súper importante. Es como el medidor de nosotros. Es la gasolina, eso que nos ayuda a pompearnos, a bajarnos de la tarima y seguir trabajando”, expuso el intérprete natural de Carolina. “Es lo que hace al artista, lo que te sigue ayudando a crecer porque si no haces un show, si no te presentas, si no sientes el cariño de la gente, no estás ahí con ellos, ese sentimiento del artista muere”.

Aunque se ha mantenido presente como invitado de conciertos de diversos colegas, hace cerca de cinco años que no era protagonista de un espectáculo. “Para Puerto Rico, siempre quise hacer un show con mucha música, muchos temas de trayectoria. Siempre he tenido esa hambre de que cuando vaya a hacer un evento, hacerlo bien hecho, cuando toque el momento. Lo íbamos a hacer antes y se atrasó porque pasó la pandemia y todas esas cosas, entonces tuvimos que posponer muchos proyectos. Yo no quería hasta que salieran canciones que estuvieron listas. Ahora voy ‘ready’ para allá”, dijo la voz de éxitos como “Asesina”, “Te fallé”, “Cositas” y “Borracho”.

PUBLICIDAD

Al proseguir sobre su espectáculo, que marcará su debut en el reconocido recinto, puntualiza la intención de brindar una velada única. “Es un evento para que las personas vayan conmigo a recordar, desde mis inicios en 2016, todos esos éxitos hasta ahora 2024. Por eso este concierto es exclusivo, porque vamos a estar cantando canciones que quizás en un próximo show que vuelva a dar, no las cante”.

En ese viaje de recuerdos no faltarán invitados. “El que sigue mi trayectoria sabe que tengo muchas colaboraciones con colegas de la cepa mía, con colegas como Wisin, Cosculluela, Yandel, tengo temas con muchos colegas legendarios. Voy a tratar de hacer una noche inolvidable y de juntar a todos los que pueda para que formen parte del show”.

Dentro de sus planes, adelantó que el 28 de junio lanzará la canción “Aura” con Jay Wheeler y Izaak. “El día de mi cumpleaños, que es el 14 de julio, voy a estrenar un EP de música afro. Son ocho canciones nuevas. Se va a llamar ‘Afro Vibes’”, destacó quien en 2023 lanzó la producción discográfica “Trap Vibes”. Los boletos están a la venta a través de Ticketera.