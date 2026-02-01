La producción del espectáculo “Taylorville: An Unofficial Live Tribute”, pautado para llevarse a cabo en el Coca-Cola Music Hall hoy, domingo 1ro de febrero, informó la cancelación del evento por “circunstancias fuera del control de los organizadores”, asevera el comunicado enviado a través de su portavoz de prensa.

Los integrantes de la banda tributo a la cantante Taylor Swift, originaria de St. Louis, Missouri, “no ha podido aterrizar en Puerto Rico como resultado de la tormenta invernal que actualmente afecta a los Estados Unidos, la cual desde horas de la mañana ha provocado múltiples atrasos y cancelaciones en vuelos de conexión, imposibilitando su llegada a tiempo para la presentación programada”, resalta el escrito, y detalla cómo tramitarán la devolución de dinero al público.

“Las personas que adquirieron boletos recibirán una devolución total del costo de las entradas, incluyendo los cargos por servicio. El proceso de reembolso electrónico comenzará a partir de mañana lunes, 2 de febrero”, destaca.

Quienes prefieran la devolución de manera presencial podrán “hacerlo hoy, domingo, en la boletería del Coca-Cola Music Hall hasta las 7:00 de la noche, o mañana lunes a partir de las 9:00 de la mañana”, afirma la comunicación escrita. Además, reiteró que la producción “lamenta profundamente cualquier inconveniente que esta situación pueda causar y agradece la comprensión del público ante una situación provocada por condiciones climáticas adversas e imprevistas”.