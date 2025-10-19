El reconocido artista urbano Casper Mágico presenta su álbum “Los Mágicos”, en el que reúne un destacado colectivo de artistas. La producción incluye éxitos previos como “Toki”, “Amuleto”, “Dukati” y “Ice Spice”.

El proyecto, lanzado bajo Warner Music, incluye colaboraciones con Anuel AA, Izaak, Luar La L, Lunay, Henry Santos, CDobleta, Hades66, Nio Garcia, Young Miko, J Abdiel y Tutu, “consolidando a “Los Mágicos” como un álbum de espíritu colectivo que recuerda a las clásicas producciones de “various artists” que marcaron los inicios del movimiento urbano”, detalla el comunicado de prensa.

La portada del álbum presenta “una bola mágica que representa el mundo de los Mágicos, un universo paralelo donde aún existe el legendario caserío Torres de Sabana, demolido en la vida real pero inmortalizado en la memoria de Casper”, prosigue el escrito. “En ese mundo, los artistas que participan en el álbum aparecen dibujados como fantasmas, simbolizando las almas y los recuerdos que siguen habitando ese lugar que lo vio crecer”.

Casper Mágico manifestó la intención de su proyecto musical. “Torres de Sabana ya no existe físicamente, pero en el mundo de Los Mágicos sigue vivo. Este álbum es un homenaje a mis raíces y a todos los que alguna vez soñamos desde el caserío”, expresó. “Quise crear algo más que un disco. Los Mágicos es una historia, una película, un mundo donde todos los que colaboraron dejan su energía plasmada”, añadió el artista.

A través de un juego digital inspirado en el álbum, “Los Mágicos” se expande a una experiencia virtual interactiva donde los fanáticos podrán ingresar al mundo de los Mágicos y convivir con las versiones fantasmales de los artistas.

Con “Los Mágicos”, Casper Mágico “demuestra una vez más su capacidad de innovación y liderazgo dentro del género urbano, fusionando música, tecnología y narrativa visual para crear una experiencia artística completa y única”.

“Los Mágicos” está disponible en las plataformas digitales. Su contenido visual está accesible a través del canal oficial de YouTube.