La plaza pública Ramón Frade León de Cayey se convertirá este sábado en un gran concierto con la transmisión en pantalla gigante, a partir de las 8:00 p.m., del concierto de la residencia de Bad Bunny ‘No me quiero ir de aquí: Una Más’.

“El pasado 5 de enero lo tuvimos en vivo desde la Casa Histórica de la Música para el adelanto del álbum ‘Debí tirar más fotos’, y llenó la plaza de entusiastas seguidores. No tenemos duda que este sábado será igual. Quedan todos bienvenidos”, señaló por escrito el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez.

La plaza Frade cuenta con variedad de kioskos de comida y bebida, que sumado a las demás ofertas de restaurantes y otros comercios del centro urbano, complementarán la noche.

Por su parte, la representante por Cidray Cayey, Gretchen Hau, señaló que “nuestra plaza pública se ha convertido en el gran centro cultural de Puerto Rico, porque además de la Casa de la Música, está la Casa del Cuento, la Casa Museo del olímplico Alberto Mercado, el Teatro Municipal y Escuela de Bellas Artes, así como el Salón de la Fama del Deporte, y la antigua Casa Alcaldía, que es un espacio tipo galeria para exhibiciones de arte”.

El espectáculo de la residencia de Bad Bunny, pautado para este sábado 20, será desde el Coliseo de Puerto Rico, para los que adquieran taquillas, pero también desde los millones de hogares que tienen acceso a Amazon Prime Video y sus plataformas. “En Cayey será gratis desde una pantalla con la más alta tecnología y en ambiente familiar y comunitario. Los esperamos a todos”, finalizó el alcalde Ortiz Velázquez.