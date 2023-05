Celebridades locales e internacionales lamentaron este miércoles la muerte de la cantante Tina Turner, quien brilló con grandiosas presentaciones en las décadas de 1960 y 1970 con su entonces esposo, Ike Turner, y logró salir de un violento matrimonio para alzarse con éxitos como “What’s Love Got to Do With It” y “The Best”.

Cantantes y actores se unieron a recordar a la “Reina del Rock N’ Roll”, quien pereció a sus 83 años tras afrontar una “larga enfermedad” en su hogar de Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza, y honrar su talento musical y su valentía luego de vivir una extensa relación donde la intérprete fue maltratada físicamente, devastada emocionalmente y arruinada económicamente.

La actriz estadounidense Angela Bassett, quien encarnó a la intérprete de “Proud Mary” en el filme biográfico “What’s Love Got to Do With It”, celebró la fortaleza de la superestrella tras ser sobreviviene de violencia doméstica.

“¿Cómo nos despedirnos de una mujer que asumió su dolor y sus traumas y los utilizó como medio para ayudar a cambiar el mundo? Con su valentía al contar su historia, su compromiso de mantener el rumbo de su vida, sin importar los sacrificios, y su determinación de hacerse un hueco en el ‘rock n roll’ para sí misma y para otros que se parecían a ella, Tina Turner mostró a otros que vivían con miedo cómo debería ser un futuro hermoso lleno de amor, compasión y libertad”, escribió.

“Sus últimas palabras para mí fueron: ‘Nunca me imitaste. En lugar de eso, llegaste a lo más profundo de tu alma, encontraste a tu Tina interior y se la mostraste al mundo’. Llevaré estas palabras cerca de mi corazón el resto de mis días. Es un honor para mí haber conocido a Tina Turner. Me siento humilde por haber ayudado a mostrarla al mundo. Así que hoy, mientras lloramos la pérdida de esta voz y presencia icónicas, ella nos dio más de lo que jamás podríamos haber pedido. Nos dio todo su ser. Y Tina Turner es un regalo que siempre será ‘simplemente el mejor’. Los ángeles te cantan hasta tu descanso... Reina”, concluyó.

Por su parte, la Diva de Ponce, Ednita Nazario, lamentó el fallecimiento de Turner, y agradeció a la artista “por un extraordinario legado de talento, pasión, inspiración y fortaleza”.

“Eternamente nuestro agradecimiento. ¡Descanse en poder y música!”, expresó.

Igualmente, la artista mexicana Thalía destacó a la intérprete como “ejemplo de una mujer invencible, capaz de reinventarse constantemente a través de las décadas”.

“Gracias por ser única en tu estilo. Gracias por esa voz electrizante. Por tu sonrisa cargada de luz. Por esas piernas imparables que te llevaron a conquistar los escenarios del mundo. Pero sobre todo, gracias por mostrarnos que la valentía, la decisión y la determinación pueden cambiar el curso de la vida. ¡Gracias por tu legado reina!”, escribió la también empresaria.

Por su parte, la actriz Viola Davis se manifestó también tras la pérdida de la cantante de “We Don’t Need Another Hero”, quien la catalogó como “nuestro primer símbolo de excelencia y propiedad desenfrenada de la sexualidad”.

“Icónica. Hermosa. Brillante. Una superviviente”, puntualizó.

“Tú fuiste mi infancia. ¡Oh hombre! ¡¡¡Dios está recibiendo un ángel hoy!!! Descansa bien, reina Tina Turner. ¡¡¡Nos regodearemos en tu legado!!!”, agregó.

Mientras tanto, el líder de la banda Rolling Stones, Mick Jagger, describió a Turner como una persona “inspiradora, cálida, divertida y generosa”

“Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Era una intérprete y cantante de enorme talento”, sostuvo. “Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré”.

El deceso de Turner se dio a conocer en horas de la tarde luego que la producción de la estrella publicara un conmovedor mensaje, donde expresaron su más sentido pésame a su familia.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su desbordante pasión por la vida, encandiló a millones de fans en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy decimos adiós a una querida amiga que nos deja su mayor obra: su música”, escribió, acompañada de un retrato del fotógrafo Peter Lindbergh.

“Tina, te echaremos mucho de menos”, concluyó.