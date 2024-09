Promete entrega total y una velada llena de emociones.

Para el cantautor puertorriqueño Christian Daniel, su espectáculo “Ser” en el Coca-Cola Music Hall este viernes, 13 de septiembre, representa mucho más que un encuentro para deleitar con su voz. Es el pretexto perfecto para celebrar casi dos décadas de trayectoria, y el inicio de una etapa que apuesta a nuevos proyectos.

“Estoy supercontento, estoy superemocionado, estoy feliz. Ya estamos a ley de nada”, expresó con marcado entusiasmo. “Estoy loco de que, cuando llegue el momento, agarrar ese show y dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho”.

Las emociones se acentúan al recordar que no realiza un espectáculo de esta magnitud desde 2016, cuando se presentó en el Centro de Bellas Artes de Santurce. “Estoy bien contento porque esto es una nueva etapa. Llevé muchos años sin hacer un concierto y creo que este es el comienzo de muchas oportunidades, de seguir haciendo conciertos todos los años porque ya he recorrido Puerto Rico a nivel de fiestas, demasiado, y sí, siempre cae una que otra, pero al final del día, yo creo que ya es el momento de que este tipo de evento en mi carrera se diera anual”.

Con satisfacción, abraza que ya son dos décadas de experiencias que han nutrido su amor por la música, y que le han provisto el placer de presentarse ante miles en diversos escenarios. “Han sido 20 años de tanto crecimiento como ser humano, de tanto crecimiento profesional, porque realmente la música es un mundo que no se estudia. Es un mundo que hay que vivirlo para aprender cómo dialogar y bregar con la industria de la música. Realmente, para mí, ha sido el crecimiento más grande del mundo”, afirmó el artista, quien supera el millón de oyentes mensuales en la plataforma de música Spotify.

“Son más de 35 o 36 éxitos que han sido ‘hits’ grandes, muchos temas”, precisó con orgullo. “Han sido 20 años de mucho agradecimiento y madurez, porque al final del día te das cuenta de que lo importante es que tú puedas vivir de lo que tú amas. Hay muchas personas que se meten en la industria de la música buscando fama. La fama la pueden encontrar, pero se va a dar cuenta de que eso es temporero”, sostuvo el intérprete. “Pero el que busca poder vivir de esto y lo consigue, ese realmente consigue el premio: que tú puedas vivir el resto de tu vida de lo que tú amas”.

Mostrarse auténtico es uno de los aspectos al que se mantiene fiel, apartado de seguir tendencias solo para lograr el favor del público. Esta reflexión le dio la inspiración para el título del espectáculo.

“ ‘Ser’ porque es mi esencia. A pesar de todos los cambios que ha habido en la música por los últimos 20 años, yo siempre me he mantenido en mi línea de cantarle al amor. Aunque he coqueteado con otros géneros porque se me ha dado la oportunidad de cantar con otros grandes artistas. En un momento dado, Wisin y Yandel, Farruko, Jerry Rivera, que son artistas que admiro desde niño, y en algún momento de mi vida yo hubiese querido cantar con ellos, y se me dio. Por eso es que hay que coquetear con otros géneros, porque uno nunca sabe, y hay que ver hasta dónde tú llegas”, analizó sobre su experiencia.

“Me di cuenta de que soy un artista versátil, pero al final es ‘Ser’ porque mi esencia es cantar baladas, mi esencia es cantarle al amor, es escribir palabras de lo que a lo mejor es una virtud para muchos, a lo mejor es una debilidad para otros, la vulnerabilidad de un ser humano, que al final del día es algo que es parte mío. Yo soy una persona muy emocional, y ese es realmente el éxito de mi carrera, poder escribir de eso que me hace único, que me hace ser yo, que soy una persona que puedo escribir y plasmar lo que siento en letras”.

El favor de la fanaticada lo ve no solo como un motor para continuar sorprendiendo, sino como un compromiso para dar lo mejor en tarima.

“Yo creo que una de las mayores inquietudes de cualquier artista es no llenar las expectativas del público”, manifestó pensativo. “Pero al final del día, el que va ya sabe quién soy, conoce mi música, conoce que soy baladista, que vamos a cantar a todo pulmón”.

Su poder vocal lo hace sentir plenamente confiado para presumir en vivo, más allá de cualquier percance de la tecnología. “Yo soy un veterano y cuando pasan cosas técnicas es cuando más me pompeo porque yo digo ‘ahora es que voy a demostrar quién soy yo’, porque no tengo miedo. Digo ‘ahora es que es, porque ahora me pongo las botas y me voy a capela’, y ahí demuestro el talento que uno tiene. Ahí yo creo que es que se nos infla el pecho, de demostrar quiénes realmente somos”.

Para el responsable de decenas de temas que incluyen “Ven”, “Aunque ya no vuelvas”, “Tu salida” y “Para siempre”, el repaso musical será inevitable. “Yo diría que hay un ‘before and after’ de ‘Ahora que te vas’”, adelantó. “Hay muchos temas desde mis comienzos. Va a estar también presente una persona que es importante en mi vida, una persona que yo vi de niño y que sembró esa semillita en mi vida, esa inquietud de ser cantante, y de ahí vamos ‘full’ a lo que viene siendo el después, lo que es desde ‘Ahora que te vas’ hacia acá, que fue cuando me cambió la vida con ese tema por la muerte de mi padre. Viene siendo el éxito de mi vida, mundial, y que gracias a esta canción mi carrera se fue a otro nivel”.

El lanzamiento de un EP que contempla para octubre, con seis temas, es otro proyecto que lo tiene muy ilusionado. La producción incluirá los sonados sencillos ‘Ven’ y ‘Me perdono’, que estrenó este año como adelanto. “Son canciones que las hicimos lo más sencillo posible, a piano y voz, a guitarra, y de verdad que tienen muchos sentimientos. Son canciones que expresan tanto”, declaró complacido. “Estoy loco por poderlas cantar en todos lados. El EP lo voy a cantar allí (en el concierto), y lo voy a explicar, el porqué de estas canciones nuevas, porque realmente lo amerita. Para mí son excelentes”, agregó, y prefirió guardar su título para promoverlo más adelante.

Dentro de la alegría por el momento pleno que vive, Christian Daniel mantiene al público atento a sus vivencias en la espera de Sebastián Daniel, producto de su relación con la empresaria y modelo Stephanie Font.

“Ya estamos a ley de dos meses y medio. Estoy supercontento. Ayer mismo (martes) estaba en la cama con Stephanie y ella me dice ‘mira, toca’, y estaba pateando. Ahora está que no se queda quieto”, dijo con entusiasmo. “La vida me va a cambiar tan increíble el día que mi hijo nazca. Eso para mí es una ilusión hermosa porque yo siempre lo quise, siempre lo deseé, entonces es un bebé que va a venir al mundo con un padre que realmente siempre quiso tener un hijo, y eso es lindo”.

Los boletos para el concierto “Ser” están disponibles en Ticketera.com