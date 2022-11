Mantenerse enfocado en su evolución artística sigue siendo una prioridad para el artista puertorriqueño Christian Pagán, quien abraza un año en el que la música y la actuación se han hecho presentes en su agenda para afianzar su trayectoria.

Dentro de esos logros se incluye el sencillo Viajo feliz, que estrenó a principios de noviembre y que sigue la línea romántica que desde sus orígenes ha caracterizado al cantautor.

La canción, que cuenta con la colaboración de la cantante Cory, plasma la felicidad por atravesar una etapa de enamoramiento en la que todo fluye como se anhela.

“Es un tema que vengo trabajando con mucho cariño, con mucho tiempo, hace como un año”, confesó complacido. “Es un concepto donde rítmicamente se fusionan lo que es el rock, con el R&B de Cory, pero también está mi lado popero, romántico. Es un tema con mucha energía”, sostuvo, y compartió su complacencia por la colaboración de la puertorriqueña.

“Ha evolucionado para bien con la colaboración de Cory. En un precipicio, no era un tema en el que iba a haber colaboración. Mi equipo de trabajo me dijo ‘¿que tú crees si fusionamos las voces?’ y dije ‘vamos a hacerlo’”, explicó sobre el tema compuesto por ambos intérpretes en colaboración con Francisco Colón, Ángel Luis Segarra y Fantasma, y enfatizó en que “lo que ella hizo con la canción fue que la llevó a otro nivel”.

La oportunidad de lucirse una vez más en la actuación llegó el año pasado con la guía del director puertorriqueño Gregori Martin. Pagán le da vida al personaje de “Héctor” en la galardonada serie The Bay, cuya séptima temporada está pautada para estrenar el 19 de diciembre con episodios semanales por dos semanas, a través de la plataforma de streaming de Peacock, Amazon Prime, Tubi, Roku y Popstar! TV.

“A pesar de que es un villano, el personaje tiene su picardía, tiene su personalidad”, describió el intérprete, quien confesó que se trata de la primera vez en actuar en inglés. “Soy un tipo que soy introvertido, entonces este personaje me dio la oportunidad de vestirme de un tipo más rudo, más gritón, un tipo que venía más de la calle porque tenía que guardarle la espalda al personaje principal (Kristos Andrews). Pero a la misma vez soy alguien que disfruto mucho crear personajes porque es lo que hago también cuando escribo canciones. Me pongo el sombrero del tipo que está despechado, de repente que no quiere saber del amor. Es muy chévere para mí cuando estoy en el escenario defender los temas, pero cuando estoy en la actuación es otra dinámica porque ahí tienes luces, tienes unos actorazos alrededor tuyo, y lo disfruté porque me dieron la oportunidad de hablar con mi jerga, la jerga del boricua y toda esa dinámica me ayudó a desarrollar el personaje”.

La producción que cuenta con 23 premios Emmy, de 56 nominaciones, incluye en su amplio reparto a Kiara Liz Ortega, Draco Rosa, Tania Mamery, además de Mike Manning, Celeste Fianna, Najee De Tiege, Chiara D’Ambrosio y su hermana Bianca D’Ambrosio, y Dante Aleksander, entre otros.

La experiencia en el set de grabación le regaló vivencias que rememora con gran cariño. “Gregori es un tipazo. De verdad que me pone bien contento participar en este proyecto, que llega a mí realmente por Tania Mamery, que es una amiga que quiero y siempre está con mi nombre en su mente en cuestión de cuando surgen oportunidades y proyectos”, resaltó agradecido. A su vez, dejó establecido que cantar sigue siendo su pasión principal.

“La música es algo que hago desde pequeño. Siento cierta seguridad. Pero la actuación es algo fuera de mi comfort zone. Lo hago con mucho respeto”.

Cantará en el Primera Hora Celebrity Softball Game

El artista estará a cargo de interpretar el himno durante el Primera Hora Celebrity Softball Game que se llevará a cabo este sábado desde las 11:00 a.m. en el Estadio Yldefonso Solá Morales, en Caguas, como parte de los eventos del 25 aniversario de este medio. La entrada es gratuita y, terminado el juego, el público podrá disfrutar de una fiesta de pueblo en los alrededores del estadio con música, comida y entretenimiento para la familia.

“Para mí es un placer que el periódico número uno de Puerto Rico me haya invitado. Vamos a estar allí por la mañana”, dijo sobre la oportunidad. La actividad contará con la participación de varios jugadores de los Criollos de Caguas y los Cangrejeros de Santurce, y de artistas y colaboradores de Primera Hora. Entre los que han confirmado su asistencia figuran Carlos Baerga, Miguel Cotto, Alexandra Fuentes, Normando Valentín, Aixa Vázquez, Jerry Rivas, Gerardo Rivas, Melina León, Luis Vázquez, Uka Green, Yafed “Tiburón” Marrero, Jeanthony “Chino” Medina, y Milly Cangiano.

“Canté los himnos a los Cangrejeros de Santurce, que le dedicaron la temporada invernal de pelota a Raymond Arrieta. Cantar el himno es algo que pone a uno nervioso. Es mucha presión. A uno no se le puede olvidar la letra, pero lo disfruto”, sostuvo el artista, quien asegura que, aunque le gustan los deportes, no es un área en la que se destaque.

Por otro lado, hace unas semanas que realizó el evento Unidos por amor Pro-fondo Luis Mendoza para recaudar dinero para ayudar en el tratamiento de su hemano mayor, quien atraviesa batalla contra el cáncer.

“La vida no te prepara para momentos así. Yo he estado bien envuelto, involucrado (en eventos) en lo que es la condición del cáncer, aportando mis talentos, pero cuando te toca bien de cerca, da mucho miedo porque uno piensa en cáncer y piensa en muerte”, confesó. “Pero en el proceso te das cuenta de que está la medicina, que está la buena actitud, que está la fe, la familia, y ahí estamos batallándolo junto a él. Estamos monitoreando bien de cerca, locos por que salga de su cuerpo. Estamos bien positivos”.