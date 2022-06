Las oportunidades continúan presentándose y con ellas, la confirmación del valor del esfuerzo y de echar ganas a los sueños.

La presentadora dominicana Clarissa Molina todavía vive la alegría de ser seleccionada como una de las animadoras de la próxima edición de Premios Juventud, que se celebrarán el próximo 21 de julio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La tarea de presentar la emoción de la antesala y los tras bastidores del evento de Univision la conoce desde que comenzó en estas funciones en 2017. Pero en esta edición número 19 será la primera vez que estará moderando la premiación desde otro ángulo.

“Este año paso del backstage y conducir la alfombra, a ser un host principal, a pasar al escenario”, resaltó en entrevista telefónica la también talento de El Gordo y la Flaca (Univision). “Hay que pasar sus escalones y llegué al escenario principal. Supercontenta, es un gran logro, la verdad”.

Las funciones las compartirá con la actriz Danna Paola y los cantantes Eduin Caz y Prince Royce.

“Es fabuloso porque es importante que los compañeros, los cohost, tengan el mismo entusiasmo, la adrenalina, la misma energía. Supercontenta con los compañeros que me han tocado. No pudieron ser mejores”. Si bien frente a las cámaras es usual ver un ambiente dinámico y ameno, Clarissa comparte que el resultado conlleva una inversión de tiempo en ensayos y otros esfuerzos, sobre todo para asegurarse de llevar la mejor impresión ante los espectadores.

“El público no conoce las horas que uno se prepara para esto, y yo lo hago individual, como me preparo. De repente, cuando vayan confirmando artistas, me pongo a estudiar a cada artista, cada persona que va a estar ahí, porque siempre me han dicho que la mejor manera de improvisar es estar preparado. Entonces, yo creo que mientras más información tú tengas, mejor trabajo puedes hacer”. En este sentido, compartió una anécdota de una premiación de 2021. “En los Latin Grammy del año pasado, me dijeron ‘Clarissa, vamos contigo, tienes que improvisar, extender dos minutos’, y dos minutos al aire son como dos horas”, comparó.

Cada vez que llega el día de animar un evento, mantener un estado de serenidad es importante en su interés por brindar el mejor desempeño. “Siempre oro mucho. Me gusta en la mañana comenzar con mi musiquita para estar relajada, tener ropa cómoda para los ensayos. Hablo mucho con Dios”.

Para su labor en Premios Juventud, arribará a la Isla varios días antes. “Tengo que grabar par de cositas sobre Puerto Rico. Algunos de los artistas, queremos hacerles entrevistas para El Gordo y la Flaca, o sea que va a haber mucho Puerto Rico por estas fechas”, dijo la modelo, quien visitó suelo boricua este mes como parte de su reconocimiento dentro de las “Fabulosas de San Juan Moda 2022″.

Los compromisos profesionales no paran. “Estoy trabajando para el ambiente Univision cosas muy personales que el público va a ser parte, trabajando en mi marca, y también varias cositas de cine y series”.

Ilusionada con los preparativos

La felicidad que siente en el plano personal, se añade a su lista de motivos para mantenerse celebrando. En marzo, Molina anunció su compromiso con el productor puertorriqueño Vicente Saavedra. Dentro del proceso de preparación de la boda, que contempla para inicios del año próximo, confesó que vive una experiencia mejor de la que soñó.

“Soy bendecida. Yo tengo aquí lo que quiero y un poco más. Te digo la verdad. No pude encontrar una mejor persona para estar con él el resto de mi vida y para ir a este gran paso que es el matrimonio. Estoy contenta, agradecida con Dios de esta jornada, de esta nueva vida que nos está brindando”, manifestó con gran entusiasmo.

La presentadora añadió que ambos se mantienen muy involucrados en los preparativos para el enlace nupcial, que según adelantó, será en República Dominicana.

“Estamos de reunión en reunión, llamadas, ya tú sabes, todo el proceso, pero en verdad, superbién. Yo creo que me pondré más ansiosa cuando se vaya acercando la fecha. Por ahora estoy supertranquila”.

La exreina de belleza resaltó la armonía que existe en la pareja en la toma de decisiones con relación a la anhelada unión matrimonial. “Él tiene muy buen gusto y si toma una decisión, yo confío en él igual que él conmigo también. Siempre estamos en esa balanza. Me gusta que Vicente se involucre en las decisiones, obviamente, para hacerlo juntos. Es una vez en la vida y quiero que se quede el recuerdo siempre. Pero él está bastante involucrado, la verdad”, dijo, y agregó que dentro de la afinidad que los une, se incluye la calma que disfrutan en su tiempo libre.

“Nos gusta estar en casa. Ver películas o series me fascina, me gusta mucho la tranquilidad, igual Vicente, gracias a Dios. Somos los dos idénticos. Nos gusta estar en casa tranquilitos, disfrutando de la familia y pasar el mayor tiempo posible juntos”.