El artista urbano Conep se presentará por primera vez en Puerto Rico como parte de su gira mundial TRAPPii 2 World Tour.

El concierto está pautado para el 20 de noviembre en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, bajo la producción de Dynamic Records en asociación con Paco López.

Conep, uno de los artistas urbanos que ha ganado mayor presencia viral en los últimos tiempos y parte del sello Dynamic Records, inició su primera gira mundial con una serie de presentaciones completamente vendidas en España.

La gira TRAPPii 2 World Tour cuenta con 12 fechas en territorio español y continuará su recorrido por Estados Unidos y Latinoamérica.

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El anuncio de su primera presentación en Puerto Rico llega luego de que el artista sorprendiera esta semana a sus seguidores con el lanzamiento del remix de “After”, junto a la cantante puertorriqueña Young Miko.

La nueva versión lleva a otro nivel el tema que ya había logrado captar la atención del público en redes sociales y plataformas digitales.

Con su llegada a Puerto Rico, Conep suma una nueva parada a una gira que continuará expandiendo su propuesta musical por distintos mercados.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketera.