Él se autodenomina “El Big Boss”, el “GOAT”, o el mejor de todos los tiempos, el “LegenDaddy”, y habrá muchos que todavía cuestionan si realmente le corresponden esos títulos. Lo que es innegable es que a partir de este jueves inicia una serie de cinco conciertos que marcarán el retiro de un líder de la música urbana, o de un arquitecto de ese género, como lo define el profesor, especialista en música popular, Elmer González.

Daddy Yankee oficializa su salida de la música -al menos como la ha llevado por las pasadas tres décadas-, con los conciertos que denominó “La meta”. Lo que pasará desde esta noche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot aún es un secreto. Se anticipa una megaproducción, con unos elementos técnicos innovadores, y una diversidad de invitados, pero más allá del show, está latente la curiosidad sobre lo que pasará una vez se apaguen las luces del coliseo en la noche del domingo. ¿Será un retiro definitivo? Eso también se cuestiona.

“El Big Boss” dice adiós desde el éxito, gozando del respeto de muchos de sus pares, y sobre todo, con una trayectoria que lo perpetúa como un pilar de un movimiento musical que trascendió el barrio para convertirse en el nuevo pop a nivel mundial. Él creció con el género, salió del underground hasta convertirse en un artista global. Ahora llega a la meta, pero la salida la marcó el éxito “Gasolina” (2004).

La carrera de Daddy Yankee tuvo un antes y después del álbum "Barrio fino" (2004), que se mantiene como el de mayor venta en su carrera. ( Archivo )

“Daddy Yankee es para el reguetón lo que es Héctor Lavoe para la salsa”

Para el profesor y productor en Radio Universidad, Elmer González, la trascendencia de Daddy Yankee tiene múltiples encuentros con la que aún tiene Héctor Lavoe (1946-1993). Ambos salieron de cunas humildes y se convirtieron en voces de su gente, logrando conectar con un lenguaje musical callejero, muy cercano al ambiente que los formó.

“Entiendo que la labor que ha hecho Daddy Yankee, la influencia que tuvo en ese género, va a estar presente mucho más allá de su carrera. Después que él falte, se hablará de Daddy Yankee como uno de los grandes exponentes de ese género a nivel de América, al igual que se habla de Héctor Lavoe, y ambos son de cuna humilde, cuyo ambiente original en sus vidas fue lo cotidiano, la pobreza, el vencindario, ahí no había nada académico, todo muy sencillo, y eso lo siguieron llevando en sus vidas. La diferencia es que uno hizo más dinero que el otro, por supuesto, pero tienen mucho en común por la relación que tuvieron con el género que ellos trabajaron”, destacó González.

Los géneros musicales que perduran a través del tiempo, sostuvo el profesor, “han nacido de cunas bien humildes, de personas que no tenían voz, de personas que en un momento dado utilizaron la música para poder decir, estoy aquí, existo... y hay que recordar que esto nació underground, que esto era hasta prohibido en un momento dado, antes de alcanzar todos los éxitos que tienen en estos momentos el género urbano”.

Daddy Yankee no solamente puso el reguetón en el mapa, sino que puso a Puerto Rico en el mapa del reguetón, y eso lo hace una figura importante dentro de ese género y dentro del mapa de la música popular” - Elmer González, profesor y productor en Radio Universidad

La vigencia de Raymond Ayala tiene su razón en su capacidad para reinventarse dentro de su propio estilo, además de haber tenido el privilegio de ser un pionero dentro de la música urbana. “Hay un refrán que dice que el que da primero, da dos veces, y él está entre los primeros que dieron, por lo tanto los que venían de competencia eran, precisamente, gente que venía bajo la sombrilla que él había abierto dentro de ese género urbano”, resaltó González.

A eso se sumó la sencillez de su lírica. “¿Quién se iba a imaginar que un estribillo como ‘a ella le gusta la gasolina’ iba a tener el impacto que tuvo? ¿Por qué? Porque estaba mencionando una estampa que podía ser aplicada a toda Latinoamérica, a todo el mundo, y eso gustó dentro del ambiente social en que se movía ese género. Además, el muchacho era bien parecido. Tenía en lo físico cierto atractivo, cierto carisma, que lo supo aprovechar muy bien y entiendo que en este mundo, ayuda muchísimo”, puntualizó el estudioso de la música popular.

“Daddy Yankee le da un sabor diferente, un ritmo diferente”

El productor José “Pepe” Dueño trabajó con la voz de los temas “Con calma”, “Rompe” y “Dura” en el 2005, cuando el clásico “Gasolina” viajaba a toda velocidad por las ondas radiales locales e internacionales. Dueño produjo entonces el concierto que presentó el cantante estadounidense Usher en el recién inaugurado Coliseo de Puerto Rico, y del que el reguetonero fue el artista de apertura.

“Usher quiso hacer unos conciertos en Puerto Rico y transmitirlo para la nación norteamericana, y entonces coincide cuando Daddy Yankee ya había grabado la canción ‘Gasolina’, que estaba -como dicen el argot- rompiendo en Europa, incluso, hasta más duro que en cualquier otra parte de Estados Unidos”, recordó el productor. “Esa canción hace un cambio dramático en lo que nosotros conocíamos como el rap. Daddy Yankee le da un sabor diferente, un ritmo diferente, le añade unos elementos a la música rap nunca antes vistos. Le añade unos elementos bien favorables al género al grado que, no solamente son bien recibidos por el público, sino que aumenta dramáticamente la cantidad de seguidores que se añaden al público que le gusta ese tipo de música”, expuso Dueño.

Daddy Yankee fue el artista invitado en la apertura del concierto del cantante Usher en el Coliseo de Puerto Rico en el 2005. ( TERESA CANINO RIVERA )

Daddy también cambia la forma de proyectar el ritmo, porque no es solamente escuchar la canción en la radio o en alguna plataforma, sino que cuando decide grabar videos basados en la música que acaba de crear, le añade unos bailes y unos movimientos más exóticos, más eróticos, le pone más contenido al video, a un nivel más adelante de lo que se estaba haciendo hasta ese momento” - José "Pepe" Dueño, productor

Desde la óptica del espectáculo en vivo, el originario de la comunidad Villa Kennedy hizo dos cosas importantes, a juicio de Dueño: la primera, elevó la calidad de sus conciertos a un nivel igual o superior a cualquier estrella internacional. “Demostró que podía hacer una producción de espectáculo al nivel de cualquier artista del mundo, al nivel de Rolling Stones, de Madonna”, apuntó el empresario de la industria del entretenimiento. “Cuando vimos a Daddy Yankee presentarse como artista solo en el Coliseo de Puerto Rico con una producción inimaginable, nos dimos cuenta de que estábamos ante un artista completo, un artista que invirtió todo lo que tenía en su imagen, y llevó un espectáculo que hasta los más grandes artistas de Estados Unidos y Europa, lo podían envidiar. Él hace que el resto de la industria de la música urbana entre en ese mismo deseo de superación”.

Otro factor que favoreció ese éxito, agregó Dueño, fue la combinación con el manejador, actualmente convicto, Raphy Pina. “Daddy Yankee tuvo también la suerte de tener a un gran socio como lo es Raphy Pina, que es uno de los colegas que conozco desde que era niño. Raphy Pina tiene una visión extraordinaria y dos mentes prodigiosas, era la combinación perfecta, y cuando te encuentras con esa combinación, no tienes límites”.

Dueño adjudicó al reguetonero un “no sé qué” en su voz que lo distancia de sus pares, y que se reconoce en sus intervenciones en la canción “Despacito”, por ejemplo. “Si coges esa canción y le quitas las partes de Daddy Yankee, esa canción no es el nivel que es. No estoy diciendo que la canción sea mala, la canción iba a ser buenísima, el tema muy bueno, muy bien interpretado, pero el que le pone el sabor, el toque, el no sé qué boricua, es Daddy Yankee”.

“Raymond es sinónimo de perseverancia”

Por los pasados 20 años, el ejecutivo discográfico Andrés Coll ha trabajado mano a mano con el artista en la promoción y distribución de sus discos, a través de Pina Records. Desde esa relación personal, compartió, ha sido testigo de una personalidad que debe su éxito a la perseverancia, liderato y disciplina.

“Él se ha convertido en este modelo, que es lo que ha repercutido en que otros exponentes cojan más en serio este género”, afirmó Coll. “Raymond es un sinónimo de perseverancia, visionario full, sinónimo de liderazgo, disciplina, temple, tenacidad, son tantas virtudes en uno solo que es lo que resume en que se haya convertido en un modelo a seguir. Creo que no hay un artista nuevo o de su generación que no haya mirado hacia él”.

Él (Daddy Yankee) ha trascendido la admiración dentro del género hacia otros géneros también” - Andrés Coll, ejecutivo discográfico

A nivel musical lo consolidó, según Coll, la apertura a colaborar con otros creativos de la producción, composición e interpretación. “Él es muy observador, es muy analista, es bien estudioso de las tendencias; le gusta reiventarse para poder seguir manteniéndose en ese tope”.

El punto y aparte en la trayectoria de “DY”, como también se nombra, fue definitivamente la salida del álbum “Barrio fino” y el boom que causó el tema “Gasolina”. “Cuando vino ese rompimiento de la venta de ‘Gasolina’, fue algo que nadie esperaba. Rompió los parámetros de todos los géneros habidos y por haber. Todo el mundo se quedó boquiabierto de cómo ese género explotó, y lo que fue el antes y después de ‘Barrio fino’”.

Con el tiempo también se verá quiénes prevalecerán como las voces de este género del que Daddy Yankee se encamina a ser una leyenda.