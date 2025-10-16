El ícono global de la música urbana Daddy Yankee regresa con fuerza a la escena musical con el lanzamiento de “Lamento en baile”, su primer álbum de estudio en tres años, disponible desde este jueves en todas las plataformas digitales bajo el sello DY Records.

El proyecto llega acompañado del estreno del sencillo “El Toque”, cuyo video musical fue rodado en Corea del Sur y promete captar la atención con su producción visual y energética.

Grabado en medio de uno de los momentos más complejos de su vida personal, el disco representa una etapa de transformación emocional y artística para el artista puertorriqueño.

“Con Lamento en baile quise mostrar que incluso en los momentos más difíciles de la vida, la música tiene el poder de sanar, inspirar y celebrar”, expresó Daddy Yankee en un comunicado. “Cada tema cuenta una historia desde mi corazón”.

El álbum incluye temas como “Quién es Dios”, “Tan invitao’”, “Gloria”, “Toy hermoso”, “LEB” y “Jezabel y Judas”, esta última con una potente narrativa producida por el renombrado Sergio George, quien ya ha colaborado previamente con Daddy Yankee en éxitos como “De vuelta pa’ la vuelta” y “Bonita”.

El título del álbum y de uno de sus temas centrales, “LEB”, hace referencia a la palabra hebrea para “corazón”, símbolo del pensamiento, la introspección y las decisiones del alma, según explicó el propio artista.

El primer adelanto del disco, “Sonríele”, fue presentado el pasado 10 de julio desde el barrio de Bushwick, Nueva York, en un acto simbólico que buscaba reconectar con las raíces musicales y personales del cantante.

Con Lamento en baile, Daddy Yankee no solo regresa a los escenarios con nueva música, sino que reafirma su capacidad de reinventarse y conectar emocionalmente con su audiencia global.