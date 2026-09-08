Un poco nervioso, pero plenamente agradecido y listo para encender con su sazón dominicano.

Así se encuentra el cantante de bachata Dalvin La Melodía, quien ya está en Puerto Rico de cara a las históricas seis funciones ‘sold-out’ que llevará a cabo del 10 al 19 de septiembre en el Coca Cola Music Hall.

Con este logro, el artista de 23 años se posiciona como el intérprete con la mayor cantidad de boletos vendidos en el recinto del Distrito T-Mobile, al alcanzar los 22,500 asistencias y superar las marcas previas de Beele y Tony Dize, quienes registraron 18,500 entradas distribuidas en cinco funciones cada uno, reveló la gerente general del establecimiento, Arleene Pérez.

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“Me siento como en casa porque se siente como ese cariño, la brisita así del Caribe, del Sol, y hasta el sazón también”, expresó el cantante dominicano en conferencia de prensa.

Durante el encuentro con los medios, el artista manifestó sentirse “un poco nervioso”, pero “muy agradecido con Papá Dios” por la oportunidad de interpretar temas como “Pensando en ella” y “Chiquilla bonita”.

Dalvin, quien inició en la música a los seis años en la iglesia junto a su padre y despuntó tras colaborar con el compositor Martín Aquino en el tema “Mi reina” a finales de 2024, indicó que no anticipaba este nivel de convocatoria cuando su manejador, Suénala Mikey, le planteó su debut en la isla.

“Recuerdo cuando Mikey me dijo: ‘tenemos que hacer algo en Puerto Rico’, yo pensé que iba a ser algo como una discoteca, porque no sabíamos el impacto que teníamos aquí en nuestra vecina isla”, manifestó. “Cuando este hombre me dice: ‘vamos por dos presentaciones en el Coca-Cola’, yo estaba contento. Pero cuando el hombre me dice: ‘hay cinco funciones ‘sold-out’ y estamos corriendo para seis’, yo le dije a él que ‘no me relajes con mis sentimientos, por favor”, continuó entre risas de los asistentes.

“Para mí, es algo que no tengo palabras para expresar cómo me siento con mi público de aquí, de Puerto Rico, por ese cariño y ese amor que me han brindado”, enfatizó.

Tensión de venta de boletos

Por su parte, el presidente de Chad Events, Rolando Santa, co-productor del espectáculo junto a Vitico Roque, explicó la dinámica de la venta.

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“Se anunció la venta de boletos en la semana del 4 de julio, luego comenzamos con la venta de la primera función un martes, a las 11:00 de la mañana, y todo fue un proceso bastante de mucha tensión”, reveló Santa.

Pero la historia cambió al momento de ver lo rápido que empezaron a agotarse los asientos para los conciertos que arrancan este fin de semana.

”Cada 30 minutos se vendía una función, teníamos que volver de nuevo a hacer el referido en Hacienda, hablar con Boletería, llamar a Mikey y decir: “estamos ready, tengo la próxima fecha disponible”. Así que de verdad que fue algo bien bonito”, apuntaló.

Vínculo con la audiencia puertorriqueña

A preguntas de Primera Hora, el exponente atribuyó el respaldo del público a la conexión con su historia de superación y al gusto de la audiencia por el género de la bachata.

“El puertorriqueño se siente identificado con mi historia. Ellos han visto mi historia desde un principio, y todo ese puertorriqueño luchador que se siente identificado con lo que por lo menos yo he vivido, de esos puertorriqueños que han vivido mi proceso”, respondió.

“Yo siento que también nuestro público de aquí dominicano influye, porque la mayoría del puertorriqueño, si no es que hay una dominicana en la casa limpiando o algo, yo digo que por eso también se ha introducido el género de la bachata aquí a Puerto Rico”, añadió.

Por otro lado, el productor Vitico Roque, presidente de Plug & Play, trazó la relación cultural con la bachata desde la década de 1950 a través de géneros como el bolero guajiro.

“Tuve el privilegio de hablar con Odilio González hace como un año, que lo tuvimos aquí en el Coca-Cola Music Hall, y él me dijo: ‘El boricua tiene bachata en el corazón’. Y aunque quizás no decimos que la bachata sale de Puerto Rico, Puerto Rico sí apoya la bachata, y eso es importante porque, genuinamente, se nota”, resaltó Roque. “Nosotros trajimos aquí a un bachatero hace seis meses, y cuando él dijo: ‘¡boricua!’, les puedo decir que el 90% gritaba. Y sé que no será la excepción con Dalvin; vamos a ver muchos puertorriqueños. Y me siento orgulloso, como dominicano criado en Puerto Rico, de que ahora podemos compartir más”, concluyó.