“De verdad que todavía no me lo creo y ni siquiera nos hemos subido a la tarima”.

Así se manifestó el cantante Dalvin La Melodía, tras dar a conocer que cuenta con seis funciones consecutivas completamente vendidas para su debut en Puerto Rico desde el Coca Cola Music Hall.

El bachatero compartió la buena noticia en su cuenta de Facebook, asegurando que el logro que se da a dos meses de sus presentaciones “es una bendición gigante que me vuela la cabeza”.

“¡Puerto Rico, gracias por hacer historia conmigo!“, expresó el artista con más de 495,000 seguidores en la plataforma de Meta. “Entrar a los ensayos sabiendo que la casa va a estar llena las seis noches me tiene con la adrenalina a un millón”, apuntaló.

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El intérprete de temas como “Chiquilla Bonita”, “Mi Reina” y “Tesoro Perdido” prometió que lo que prepara para llevar al recinto ubicado en Distrito T-Mobile en Miramar “será lo mejor de lo mejor”, al tiempo que manifestó las gracias por sus “fanáticos reales que compraron su boleto, a mi equipo de trabajo que no duerme para que esto quede perfecto, y a Dios por guiar el camino”.

“¡La Isla del encanto, nos vemos muy pronto para romper la tarima! ¡Prepárense!“, sostuvo el quisqueyano.

La producción del espectáculo estará a cargo de los productores Vitico Roque, presidente de Plug & Play, y Rolando Santa, presidente de Chad Events, quienes unen esfuerzos para presentar en Puerto Rico a uno de los artistas con mayor proyección de la bachata contemporánea.