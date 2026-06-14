La cantante Amanda Miguel regresará a Puerto Rico para un concierto como parte de su exitosa gira internacional “Él Me Mintió World Tour”.

La presentación será el sábado 17 de octubre a las 8:30 p.m. en el Coca-Cola Music Hall. La gira ha reunido a miles de seguidores en distintas ciudades de México y América Latina.

El comunicado de prensa detalla que Amanda Miguel, una de las voces más poderosas de la música latina, ofrecerá “un recorrido por los grandes éxitos que han marcado generaciones, incluyendo temas como Él Me Mintió, Castillos, Así No Te Amará Jamás, Mi Buen Corazón, Amanda al Pie de la Cruz y Toda la Vida”. Los boletos están disponibles en Ticketera.

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Recientemente, la cantante se presentó “ante más de 10,000 personas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, en donde ofreció un espectáculo de aproximadamente dos horas en el que el público coreó de principio a fin sus canciones más emblemáticas”, menciona la nota de prensa sobre la presentación, que incluyó un emotivo homenaje a su fallecido esposo, el cantante Diego Verdaguer.

La gira también ha sido descrita como “una experiencia profundamente emocional que celebra más de cuatro décadas de trayectoria artística, consolidando a Amanda Miguel como una de las intérpretes más queridas y respetadas de la música romántica”.

Su trayectoria “supera los 40 millones de discos vendidos y un catálogo de canciones que continúa trascendiendo generaciones”.

La presentación en Puerto Rico es de Producciones Tropical y Terrero Music.