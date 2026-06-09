El artista español David Bisbal anunció hoy que su nueva gira, “Tour Eternos 2026”, recorrerá varios países de Latinoamérica y Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, donde se presentará el sábado, 14 de noviembre, en el Coca-Cola Music Hall.

Bisbal ofrecerá un espectáculo completamente renovado, lleno de energía, emoción y una cuidada producción audiovisual. Durante el concierto interpretará en vivo los temas de su nuevo álbum, Eternos, un trabajo que rinde homenaje a grandes clásicos de la música.

El repertorio de la gira también incluirá algunos de los éxitos que han marcado generaciones y consolidado su trayectoria internacional, entre ellos Mi princesa, Ave María y Dígale, convirtiendo cada presentación en una experiencia única para el público.

Con esta gira, David Bisbal reafirma su conexión con sus seguidores al otro lado del Atlántico y vuelve a encontrarse con miles de fanáticos que han acompañado su carrera durante más de dos décadas.

Los boletos ya están a la venta a través de Ticketera.