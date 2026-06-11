El legendario salsero Tito Nieves lanza su producción discográfica “Desde el Corazón”, con la que reafirma su legado como una de las voces más influyentes y queridas de la música latina.

El álbum, disponible en todas las plataformas digitales a partir de este jueves, llega tras celebrar sus 50 años de trayectoria artística con un histórico concierto a capacidad llena en el Coliseo de Puerto Rico y una exitosa gira internacional. Además, “representa el primer proyecto de estudio del artista bajo el sello Rimas Entertainment, alianza que marca una nueva etapa creativa para quien se ha dedicado a llevar la salsa a escenarios de todo el mundo”, declara el comunicado de prensa.

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El disco de ocho temas se divide en cinco inéditos y tres que son nuevas versiones de clásicos que han trascendido generaciones. “Desde el Corazón” es una producción “cargada de sentimiento, elegancia y autenticidad” con historias que celebran “todo aquello que une a las personas: el amor de pareja, la amistad, los recuerdos compartidos y hasta esos momentos cotidianos profundamente arraigados en nuestra cultura, como una partida de dominó entre amigos”, añade la nota de prensa.

Tito Nieves expresó la relevancia de esta producción en su trayectoria. “Este proyecto refleja muchas de las cosas que han inspirado mi carrera durante todos estos años. Son canciones que hablan de la vida, de los afectos y de las experiencias que nos conectan como seres humanos. Es un álbum hecho con el corazón y para el corazón de la gente”, afirmó.

La producción, que cuenta con la dirección musical del maestro Ramón Sánchez, apuesta a un balance entre la esencia clásica de la salsa romántica que convirtió a Tito Nieves en una referencia del género, y una propuesta contemporánea que conecta con nuevas generaciones. La producción ejecutiva estuvo a cargo del propio artista y su esposa, Janette Nieves.

“Desde el Corazón” cuenta con Rey Ruiz y Gilberto Santa Rosa en dos colaboraciones. “Oye Corazón”, junto a Rey Ruiz, es una composición inédita de Grettel Garibaldi y Liz Camargo, producida por Junito Dávila. “Por Siempre Amigos” es una emotiva colaboración con Gilberto Santa Rosa escrita por Eric Díaz y producida por Ramón Sánchez.

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“Bailemos”, el más reciente sencillo promocional del álbum, compuesto por Alexis Valdés y Yandro Macías Reynoso, “que convierte una tímida confesión amorosa en una invitación a conquistar a través del baile”, detalla la comunicación escrita. También incluye las canciones “A Un Minuto del Sol”, “Me Estoy Volviendo Loco”, “Te Seguiré Queriendo” y “Amor Mío”.

Conocido como “El Pavarotti de la Salsa”, Tito Nieves continúa demostrando que su legado sigue más vigente que nunca.

Desde el Corazón llega tras su último álbum de estudio, Legendario (2021), que recibió una nominación al Grammy, reafirmando la vigencia artística de una trayectoria de “más de 50 producciones discográficas, múltiples certificaciones de ventas y reconocimientos internacionales”.