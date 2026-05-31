El reconocido intérprete puertorriqueño Charlie Cruz presentó su nueva producción discográfica, “Invicto”, compuesto por diez canciones. El álbum, que lanza bajo el sello GoGo Music, contó con la producción del múltiple ganador del Grammy, Carlos Almarza, junto con Héctor Marcano y Melissa Castejón.

El comunicado de prensa describe que el álbum “representa una declaración de resiliencia, madurez y reafirmación artística para una de las voces más sólidas y respetadas de la salsa contemporánea”. El proyecto, que considera el más relevante de su, integra “autenticidad y una visión renovada de la salsa romántica contemporánea”. La producción se adentra en emociones como el amor, la vulnerabilidad, la perseverancia y la superación.

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Como anticipo, Charlie Cruz lanzó los sencillos “Ella No Tiene La Culpa”, “Me Quiere a Mí” e “Invicto”, que lograron “una fuerte conexión con la audiencia y consolidaron un importante desempeño digital y radial, acumulando más de 10 millones de visualizaciones en YouTube, presencia internacional, más de 12 semanas en Spotify Salsa Nation, un histórico Top #5, posicionamiento dentro del Top 20 de Billboard y más de 10,000 spins en estaciones de radio”, asevera la nota de prensa.

El sencillo promocional es el tema romántico “Mi Reina”, que plantea “una narrativa sobre el amor, el destino y el compromiso absoluto, reafirmando la capacidad interpretativa de Charlie Cruz para transmitir sensibilidad, fuerza y autenticidad”. El video musical cuenta con la participación especial de la exreina de belleza puertorriqueña Madison Anderson, y el actor mexicano Pepe Gámez.

Charlie Cruz expresó sentirse complacido con el resultado del álbum. “Trabajar con este equipo de profesionales, desde la producción musical hasta todos los involucrados dentro del equipo de GoGo Music, ha representado un verdadero renacer en mi carrera. Siento que este álbum es el más importante de mi carrera; marca un antes y un después para mí”, mencionó.

Charlie Cruz realizó el “album release party” de “Invicto” la semana pasada en el Hard Rock Café de Tampa, Florida y presentó parte del repertorio de lamás reciente producción discográfica.