Los temas del amor desde una perspectiva de autovalía tienen un peso relevante en el álbum debut de la cantante dominico-puertorriqueña Serbella. Aprender a soltar lo que no funciona y tener como prioridad el amor propio por encima de dinámicas dañinas se convierten en mensajes que busca sembrar a ritmo de bachata y merengue por encima de historias que disfrazan como bueno los malos tratos o que aplauden las relaciones tóxicas.

“Seguimos con ese empoderamiento de la mujer, de crecer, de olvidarnos de lo que digan a nuestro alrededor, de soltar lo que no nos conviene y de seguir evolucionando en base a cada experiencia que vivimos”, manifestó contundente la cantante sobre la producción musical que lleva su nombre.

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El álbum de nueve temas fue producido por Moisés Sánchez. “Es superemocionante porque fue tan orgánico el proceso. Hemos hecho una buena química laboral. Él me ha dejado expresar mis ideas, que es lo que yo he querido plasmar, esta frescura, renovar el merengue con una propuesta bastante refrescante y actualizada, y es lo que hemos logrado”.

La producción discográfica incluye colaboraciones con el cantautor puertorriqueño Nice. El disco incluye las canciones “Rendida”, “Más”, “Sola” y “Cotilleo”, que lanzó como adelanto y que apoyan su línea narrativa. El corte promocional, “Te lo dejé pa’ ti”, también respalda su visión.

“Es un tema de una amiga que te quitó a tu jevito, que te cuenta que le va bien con este chico y de momento se entera que su amiga está saliendo con él, entonces ella dice ‘te lo deje pa’ ti, pa’ ti solita con sus mentiras y su doble vida’”. La artista destacó el valor de cantar canciones que relaten situaciones reales.

“Yo he visto eso tan de cerca que quise profundizar y pedí un tema que identificara esa parte de lo que estamos viviendo hoy día”, expuso la también cantautora, quien escribió las bachatas “Sola” y “Más”, que forman parte de la producción discográfica. “Todo lo que canto son experiencias vividas, tanto en desamor, en el amor, como de vacilón”.

La intérprete mexicana Cristina Eustace la acompañó en “Déjame volver contigo”. “Es mi comay. Estoy muy emocionada porque la puse a cantar merengue”, celebró con marcada emoción Serbella Tejeda Lama. “Es un tema originalmente difundido por la cantante Dulce, que en paz descanse. Soy su fan y quise hacer un tema con Cristina de mucha letra, de peso, y lo logramos. Fuimos a Santo Domingo, grabamos el tema junto al maestro Moisés Sánchez y fue una experiencia maravillosa”.

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La cantautora se siente complacida con el apoyo durante su gira promocional reciente, que realizó mientras lanzó su versión tropical de “Cotilleo”, del grupo español Nebulossa. “Acabo de llegar de República Dominicana. Estuvimos en Miami. Estuvimos en España, Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Logroño, y el tema en la radio en España ha sido un espectáculo. Fue un éxito y estoy muy feliz”, expuso con entusiasmo sobre la canción que estrenó en marzo y que logró una reacción favorable del grupo al escucharla. “Dije ‘este tema hay que traerlo al Caribe, porque en el Caribe hay mucho cotilleo, hay mucho chisme’”, añadió.

En su momento

Serbella repasó cuánto aprecia este momento musical en el que siente que cuenta con apoyo para expresar su línea creativa. “En toda mi trayectoria no había encontrado la puerta correcta para asomarme”, dijo la artista, quien cuenta con estudios en educación musical de la Universidad de Puerto Rico. La cantante aclaró que esto no significa que rechace dejarse guiar por expertos que tengan el compromiso de potenciar su talento.

“Yo sigo en constante evolución”, prosiguió la exintegrante del grupo de merengue Las Bombones en la década de los noventa. “Nos asomamos con ‘Rendida’ y las dos bachatas que lanzamos posteriormente, y yo estuve abierta al rediseño, a la evolución, a lo que realmente Dios tiene en mi camino. Cuando decidimos hacer un merengue y vimos todo lo que salió, ahí se nos abrió un portal. Supimos que el camino iba a ser por este lado. Había que hacer un giro brevemente para seguir dando pasos más firmes y aprovechando las oportunidades que Dios y el destino me está poniendo en el camino”.

Seguir dejando huella está escrito en su agenda artística. “En junio tenemos previsto tocar base en Perú, Argentina. Pensamos ir a Venezuela también, Colombia”.