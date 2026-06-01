El cantante Ryan Milo presenta su segunda producción discográfica, “Con Calma”. El álbum de ocho temas promueve merengue moderno como ritmo principal, sin dejar la bachata y la salsa en su propósito de reafirmar su versatilidad artística en el género tropical.

El proyecto reúne a destacados productores de diferentes países, según menciona el comunicado de prensa. De Puerto Rico participaron Robert Cora, Luis A. Cruz, Jay Lugo y Francisco Barbosa; desde República Dominicana, Deivit Landestoy y Abelito En La Guitarra. De México se unieron Eduardo Lechuga y Marco Madrigal, responsables de la versión ranchera del sencillo “Ya Lo Sé”.

El álbum se desarrolló con su manejador y productor Dave Laureano para el sello independiente Zonido Network, distribuido por La Oreja Media Group.

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“Es una etapa donde disfruto cada parte del proceso, por eso este álbum se trabajó sin prisa y cuidando cada detalle. Para un artista y sello independiente lanzar un segundo álbum es un logro y una bendición”, expresó Ryan Milo mediante declaraciones escritas.

El sencillo en promoción es “Oiga Doctor”, composición de Pedro Cuevas y Daniel Betancourt. La canción cuenta con arreglos del productor dominicano Deivit Landestoy. El video musical se grabó en Jarabacoa bajo la dirección de Chris R. Ureña.

La producción incluye los temas “Si Me Dejas No Vale” y “Me Enamora”, canciones “con las que ha conectado especialmente con el público de Islas Canarias, uno de los mercados más importantes en el desarrollo internacional de su carrera. Desde su primera visita a las Islas Canarias, Ryan Milo encontró un respaldo importante en Edwin Rivera, una de las figuras más reconocidas del merengue en la región y un artista que por años ha llevado el nombre de Puerto Rico en alto en tierras canarias”, detalla la nota de prensa. La conexión entre ambos artistas nació durante ese primer viaje y se ha convertido en una relación de apoyo y admiración mutua. Ryan Milo expresó su entusiasmo por el apoyo de este público de esta región, a donde regresará en agosto.

“Canarias es un lugar demasiado especial para mí. El cariño que he recibido allí es algo que nunca había sentido antes. Por eso en ‘Ya Lo Sé’ mencionó a Canarias; es algo que no puedo explicar, pero amo ese lugar. No sé cómo agradecer lo que Edwin ha hecho por mí. Siempre ha sido un artista que he admirado profundamente y poder compartir tarima junto a él en Canarias es algo que voy a agradecer toda mi vida”.

Entre los temas más especiales del álbum destaca “Llegar A Ti”, una emotiva versión en bachata del éxito popularizado por Jaci Velasquez, donde Ryan Milo comparte interpretación junto a su hija Mía Victoria. El álbum está disponible en todas las plataformas digitales.

Desde su debut en 2020, Ryan ha colaborado con figuras de la música tropical como Milly Quezada, Elvis Crespo, Gisselle y Manny Manuel, apostando al merengue como parte de una nueva generación llamada a mantener vivo y vigente el género.