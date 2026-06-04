El reconocido intérprete salsero Moa Rivera continúa ampliando su propuesta musical con el estreno de “Ella”. Se trata de una salsa con una esencia más clásica.

El nuevo sencillo, disponible desde este jueves en todas las plataformas digitales de música, se aleja “un poco de los sonidos contemporáneos que han caracterizado algunas de sus producciones recientes, pero manteniendo la frescura y el ritmo contagioso que lo distinguen como una de las nuevas voces del género”, detalla el comunicado de prensa.

La canción “Ella” destaca por un ritmo pegajoso y elementos que buscan “conectar tanto con los seguidores de la salsa tradicional como con las nuevas generaciones de fanáticos”, agrega la nota de prensa. Con este lanzamiento, Moa Rivera demuestra una vez más su interés en explorar “diferentes matices dentro del género sin perder su identidad musical”.