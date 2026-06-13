Debido a la reciente falta del servicio de agua potable que enfrenta la región metropolitana, el espectáculo “Vaivén: Ritmos de Latinoamérica” del grupo Pro Arte Musical que se llevaría a cabo ayer, viernes, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico quedó pospuesta.

En un comunicado de prensa, la agrupación informó que La nueva fecha para esta presentación será el sábado, 20 de junio, en el Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico, a la misma hora programada.

“Lamentamos cualquier inconveniente que este cambio pueda ocasionar y agradecemos profundamente su comprensión y apoyo. Nuestro compromiso es ofrecer una experiencia artística de excelencia en las mejores condiciones posibles tanto para nuestro público como para los artistas“, expresó el grupo en declaraciones escritas.

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Los boletos adquiridos previamente serán válidos para la nueva fecha. Para cualquier duda o asistencia adicional, pueden comunicarse con nuestro equipo a través de los canales oficiales de Pro Arte Musical.

Como parte de la Serie Nuevos Virtuosos, Pro Arte Musical presentará al joven guitarrista clásico puertorriqueño Juan Pablo Lugo, así como un recorrido por el repertorio latinoamericano para guitarra clásica de los siglos XX y XXI.

Para cualquier duda o asistencia adicional, pueden comunicarse con nuestro equipo a través de los canales oficiales de Pro Arte Musical.