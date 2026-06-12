Los abonados afectados por los problemas de agua potable que se registran principalmente en la zona metropolitana, a causa de una avería del Superacueducto, recibirán un crédito en su factura.

16 Fotos La zona averiada se detectó en Bayamón.

El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis Reinaldo González Delgado, no pudo precisar de cuánto será el descuento que se concederá. Insistió, durante una conferencia de prensa realizada en las roturas detectadas en Bayamón, que dependerá de los días en que un abonado se haya quedado sin servicio de agua potable.

Los abonados afectados no tienen que acudir a la AAA ni hacer llamadas para reclamar este crédito.

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“La gente no tiene que hacer nada con esto. Nosotros vamos hacer una revisión de lo que nosotros llamamos la ruta. La ruta no es otra cosa que es cuando tenemos un lector que va contador por contador. Vamos a identificar esa ruta que usa el lector que estén identificadas en las zonas que se han visto afectadas y de ahí se procede a identificarlos y nosotros la Autoridad hacemos un computo para dar un crédito”, precisó el funcionario.

El crédito será “uniforme”. Pero, no supo detallar si se trata de centavos o de dólares lo que economizaría el abonado afectado.

González Delgado recalcó que “depende del cómputo. No puedo darte un número… Si una persona estuvo 30 días sin agua versus una que estuvo 15, el cómputo varía porque es en calidad de los días”.

La AAA ha desplegado oasis en municipios afectados por las averías registradas en el Superacuducto. Específicamente, sectores de Bayamón, Guaynabo, San Juan, Carolina, Loíza, Caguas, Aguas Buenas Gurabo y Juncos se han quedado sin agua potable debido a esta rotura.